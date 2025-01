NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt geht es zu Wochenbeginn weiter bergauf. Allen voran knüpften die Technologiewerte am Montag an ihre deutliche Erholung an, die schon vor dem Wochenende eingesetzt hatte. Dort bleibt das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) auch Anfang des neuen Jahres ein wesentlicher Treiber der Aktienkurse.

Auch die künftige Präsidentschaft von Donald Trump beschäftigte weiter die Anleger. Die Hoffnung auf weniger Konjunkturgegenwind durch globale Handelsstreitigkeiten, wenn er an der Macht ist, machte am Montag Schlagzeilen. Trump dementierte aber umgehend einen Bericht in der "Washington Post", wonach die Einführung von Zöllen auf bestimmte kritische Importe beschränkt werden solle.

Gestützt vor allem auf Chip-Aktien zog der von der Technologiebranche geprägte Auswahlindex um 1,38 Prozent auf 21.620 Punkte an, während der eher für Standardwerte bekannte Leitindex Dow Jones Industrial um 0,69 Prozent auf 43.028 Punkte zulegte. Der marktbreite S&P 500 gewann außerdem 1,06 Prozent auf 6005 Zähler./tih

