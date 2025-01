Das Programm zielt auf innovative grüne Energie, intelligente Netze und Mikro-Kraftwerke für moderne Rechenzentren weltweit ab.

DeepGreenX Group Inc. ("DeepGreenX," "DXG," oder das "Unternehmen"), ein KI-unterstütztes Unternehmen für umweltfreundliche Energie und Technologie, und Sente Ventures ("Sente") haben heute ein strategisches Investitionsprogramm in Höhe von $25 Milliarden bekannt gegeben, das sich über fünf Jahre erstreckt. Es soll Lösungen für die Erzeugung sauberer Energie, virtuelle Netze, Batteriespeicherung, Mikroreaktorstrom und Infrastruktur für Rechenzentren bieten und für eine angemessene technologische Unterstützung von Rechenzentren und Computing Hubs sorgen.

Gemäß der Rahmenvereinbarung werden DeepGreenX und Sente mithilfe des Programms nachhaltig orientierten Kunden über die KI-unterstützte Finanzialisierungsplattform von DeepGreenX Technologielösungen anbieten, was deren Gewinne im Vergleich zu traditionellen grünen Investitionsprogrammen steigern sollte.

"Unternehmen für saubere Energie und entsprechende Projekte waren immer stark abhängig von Subventionen und Regulierungen, was sie oft zeitlich begrenzt," sagte Barclay Knapp, CEO von DeepGreenX. "Wir möchten diesen Unternehmen und Projekten mit unserem Programm neue Möglichkeiten eröffnen. Zu diesem Zweck erstellt DeepGreenX eine datenbetriebene Plattform für die internationale Kapitalbeschaffung, die diese Hindernisse überwindet. Wir freuen uns auf die Chance, mit Sente zusammenzuarbeiten, denn dieses Unternehmen verfügt über umfassendes Fachwissen in den Bereichen komplexe Batterien, Rechenzentren und Quantencomputingtechnologien."

"Viele gute Projekte für saubere Energien stagnieren, weil ihre Kapitalausstattung nicht gesichert ist. So können zahlreiche Start-ups ihre innovativen Lösungen nicht auf den Markt bringen," sagte Serhat Cicekoglu, Gründer und CEO von Sente. "Die Plattform von DeepGreenX ändert die Konditionen für die Branche, weil sie die Unternehmen und ihre Projekte unabhängig macht, wodurch sie zu sehr attraktiven Investitionsobjekten werden. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit DeepGreenX, um die enormen Möglichkeiten zu erschließen."

Das Programm wird finanziert von DXG-Hues, dem Joint Venture von DeepGreenX mit Hues Capital, das von Dr. Jim Lai, CEO von Hues Capital und einem Direktor von DeepGreenX geleitet wird. DXG-Hues wird zwei $5 Milliarden-Fonds für grüne Energien, KI und Computing in den USA, Europa und Südostasien bereitstellen, zu denen unter anderem Unternehmen als Investmentziele aus der Umgebung von Tencent und Softbank gehören.

DeepGreenX's Mission besteht darin, reale wirtschaftliche Werte zu schaffen, indem Innovation und Nachhaltigkeit vereint werden. DXG stellt eine KI-unterstützte Infrastruktur bereit, um grüne Energie sowie Lösungen für die Computing-Energieversorgung mit langfristiger Profitabilität zu verbinden. Indem Daten über die Nachhaltigkeit in handelbare, liquide Finanzinstrumente verwandelt werden, können sie über ein wachsendes Netzwerk von interaktiven, digitalen Plattformen monetarisiert werden. Das Unternehmen wird in 20 Städten auf vier Kontinenten aktiv, was Europa und Asien einschließt.

Sente's Mission besteht darin, weltweit in Tech-Lösungen zu investieren, die sich im Wesentlichen auf menschliche Bedürfnisse wie Landwirtschaft, Nahrungsmittel und Wasser, sowie die industrielle Kreislaufwirtschaft (Energieweiterleitung, Logistik und Upcycling) konzentrieren. Sente hat eine kollektive und kollaborative Investmenttheorie entwickelt, durch die Start-ups durch LPs, Unternehmenspartner und unterschiedliche Finanzierungsvehikel schnell wachsen können. Dazu gehören auch langfristige, günstige Finanzierungsvehikel die für kapitalintensive Projekte unerlässlich sind. Die Methode von Sente Ventures soll das Problem "Speed-to-Scale" durch einen katalytischen Finanzierungsplan angehen, was schnelles Wachstum garantiert.

Über DeepGreenX

DeepGreenX bietet eine KI-unterstützte Infrastrukturplattform, die sich auf die Verbindung und Monetarisierung von sauberer Energie, Computing Power und Daten konzentriert. Durch die einzigartige Fähigkeit, "universelle Wertäquivalente" zu schaffen, ermöglicht DXG die komplette Interoperabilität von finanziellen und logistischen Systemen und den lückenlosen Austausch von Vermögenswerten.

DeepGreenX möchte der global führende software-definierte virtuelle Connectivity-Operateur und Hyper-Scaler werden, der die Verbindung von Datenakquisition und Real World Assets (RWA) vorantreibt. Durch die Ausweitung des wachsenden Global Campus Network von KI-Agenten-Hubs und seinem Edge-fähigen, KI-unterstützten virtuellen Netz, der Batterie- und Energiespeicherung und den virtuellen Produktionszentren schafft DXG den ultimativen virtuellen Marktplatz für die neue Green Economy.

Hier finden Sie mehr Informationen über DeepGreenX: www.DeepGreenX.net, www.youtube.com/@DeepGreenX-Media

About Sente Ventures

Sente Ventures, mit Sitz in Chicago, IL, ist eine Venture Investment-Plattform, die branchenübergreifende Investitionen in Nullemissionstechnologien auf der ganzen Welt fördert. Zu diesem Zweck arbeitet das Unternehmen mit Unternehmen und Investoren zusammen, um den Fortschritt von modernen Technologien zu beschleunigen und die Rendite von Investoren zu sichern. Seit 2018 hat Sente ein Portfolio von 56 Start-ups in 24 Ländern aufgebaut.

Mehr Informationen über Sente Ventures finden Sie hier: https://sente.vc

