Mainz (ots) -Sprintrennen am Donnerstag und Freitag, Verfolgungsrennen am Samstag, Mixed-Wettbewerbe am Sonntag: Drei Tage nach dem Finale der Vierschanzentournee steht vom 9. bis 12. Januar 2025 mit dem Biathlon-Weltcup im thüringischen Oberhof das nächste Wintersport-Highlight im "sportstudio live"-Fokus: An allen vier Tagen überträgt das ZDF die Wettkämpfe in der Arena am Rennsteig live. Zudem zeigt das ZDF am kommenden langen Wintersport-Wochenende die aktuellen Weltcup-Wettbewerbe im Skeleton, Ski alpin, Rodeln und Bob.Nach der Weihnachtspause geht es für die Biathletinnen und Biathleten wieder um Weltcup-Punkte - knapp fünf Wochen vor der Biathlon-WM gilt es für die deutschen Athletinnen und Athleten bei den Heim-Weltcups in Oberhof und in der Woche darauf in Ruhpolding an die bisher guten Saisonergebnisse anzuknüpfen. Auf der ersten Weltcup-Station im neuen Jahr treten 287 Sportlerinnen und Sportler aus 28 Nationen zu den Wettkämpfen im Thüringer Wald an. Zum Auftakt am Donnerstag, 9. Januar 2025, 14.05 Uhr, überträgt das ZDF den 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen. Moderator Alexander Ruda begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu knapp zwei Stunden Biathlon live. Als Expertinnen sind die früheren Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Laura Dahlmeier und Denise Herrmann-Wick für Analysen und Einschätzungen dabei. Das Rennen wird kommentiert von Volker Grube sowie von Co-Kommentator und Oberhof-Kenner Sven Fischer.Am Freitag, 10. Januar 2025, geht es ab 14.05 Uhr weiter mit dem 10-Kilometer-Sprint der Männer. Zudem bietet das ZDF ab circa 15.50 Uhr eine Zusammenfassung von den Skeleton-Weltcups der Männer und Frauen in St. Moritz (Kommentator: Michael Kreutz)Langes Wintersport-WochenendeAm Wochenende sind die Biathlon-Übertragungen aus Oberhof Teil der langen Wintersport-Sendestrecken, die am Samstag, 11. Januar 2025, von 10.15 bis 16.10 Uhr und am Sonntag, 12. Januar 2025, von 10.15 bis 16.30 Uhr reichen. Die 10-Kilometer-Verfolgung der Frauen ist am Samstag ab circa 12.20 Uhr, die 12,5-Kilometer-Verfolgung der Männer ab etwa 14.35 Uhr zu sehen. Am Sonntag geht die Übertragung der Single-Mixed-Staffel gegen 12.10 Uhr los, die Mixed-Staffel folgt gegen 14.30 Uhr.Durch das lange Wintersport-Wochenende im ZDF führt Moderatorin Katja Streso. Mit dem alpinen Ski-Weltcup der Männer im schweizerischen Adelboden (Kommentator: Fabian Meseberg, Moderation: Amelie Stiefvatter, Experte: Marco Büchel) und der Frauen im österreichischen St. Anton (Kommentator: Julius Hilfenhaus) geht es jeweils am Vormittag los, der Rodel-Weltcup in Altenberg (Kommentator: Norbert Galeske) und der Bob-Weltcup in St. Moritz (Kommentator: Michael Kreutz) kommen hinzu.Wintersport online auf sportstudio.deAuf sportstudio.de ist rund um die Uhr eine große Informationsvielfalt zum Wintersport zu finden - im Livestream, im Wintersport-Blog, im Liveticker oder über die Social-Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Co. Und wer die Live-Übertragungen verpasst hat, wird in der ZDFmediathek fündig: Highlights, ausgewählte Interviews und einzelne Wettbewerbe in voller Länge stehen zum Abruf bereit - auch mobil in der ZDFmediathek-App.