Die Pure Lithium Corporation, ein innovatives, vertikal integriertes Unternehmen für Lithium-Metall-Batterietechnologie mit Sitz in Boston, freut sich, bisher nicht veröffentlichte Ergebnisse aus dem Zyklisieren von Lithium-Metall-Batterien bekannt zu geben, die die kommerzielle Realisierbarkeit weiter belegen.

Pure Lithium has achieved over 2,200 cycles at a rate of 1 hour charge and 1 hour discharge, while retaining upwards of 80% capacity. The cycles are at 100% depth of discharge (DOD) (Photo: Business Wire)