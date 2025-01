Die Aktie der Münchener Rück zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung. Nach einem Eröffnungskurs von 494,20 EUR durchlief das Papier verschiedene Kursphasen, wobei es zeitweise auf ein Tagestief von 489,70 EUR absackte. Im weiteren Verlauf stabilisierte sich der Kurs bei 492,80 EUR, was einem moderaten Rückgang von 0,2 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 81.000 gehandelte Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Positive Aussichten für Dividende und Kursziel

Die Analysten zeigen sich für die Zukunft der Münchener Rück optimistisch. Für das kommende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende von 15,00 EUR auf 16,47 EUR je Aktie prognostiziert. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 531,50 EUR, was ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau signalisiert. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 374,10 EUR, von dem sich die Aktie mittlerweile um mehr als 31 Prozent entfernt hat.

