FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftige Gewinne an den US-Börsen sowie Pläne über Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben dem deutschen Aktienmarkt einen starken Wochenauftakt beschert. Der Dax ließ am Montag nicht nur die 20.000er Marke locker hinter sich, sondern schloss auch wieder über 20.200 Punkten.

Sein Plus betrug letztlich 1,56 Prozent auf 20.216,19 Zähler, womit der deutsche Leitindex zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte Dezember ist. Der MDax stieg am Montag um 0,78 Prozent auf 25.699,77 Punkte.

Europaweit wurden ebenfalls Gewinne verbucht: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag 2,36 Prozent höher auf 4.986,64 Punkte. Die Länderbörsen Schweiz und Großbritannien stiegen dagegen nur sehr moderat.

Dass der designierte US-Präsident Donald Trump einen Bericht der "Washington Post" dementierte, sorgte nur kurz für einen Stimmungsdämpfer. Dieser hatte einen Artikel der Tageszeitung als "inkorrekt" bezeichnet. Berichtet wurde, dass Trump zwar die Einführung von Zöllen auf alle Länder plane, diese jedoch auf bestimmte kritische Importe beschränkt sein sollten. Der künftige Präsident sagte, die Zeitung "behauptet fälschlicherweise, dass meine Zollpolitik zurückgefahren wird". Dies sei aber nicht der Fall./ck/he

