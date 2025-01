DJ Aktien Schweiz hinken Europa-Börsen hinterher

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Montag dem positiven Börsenumfeld nicht gefolgt. An den europäischen Börsen hatten Meldungen gestützt, wonach Berater des gewählten US-Präsidenten Donald Trump angeblich prüfen, ob Einfuhrzölle sich auf bestimmte kritische Importe beschränken könnten. Mit Schlagzeilen über ein Dementi Trumps verbuchten die europäischen Märkte einen Rücksetzer, von dem sich die Börsen aber schnell wieder erholten. Doch in der Schweiz war das Misstrauen ausgeprägter und die Erholung fiel im Verlauf entsprechend kraftlos aus. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.691 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 21,84 (zuvor: 22,13) Millionen Aktien.

Keine guten Nachrichten kamen indes von Inflationsfront der Eurozone. Denn der Harmonisierte Verbraucherpreisindex in Deutschland war im Dezember deutlicher gestiegen als erwartet. Da die Daten der Europäischen Zentralbank weniger Spielraum für Zinssenkungen einräumten, legte der Euro zum Franken zu.

Gesucht waren europaweit Technologiewerte. Die Ankündigung von Microsoft, im Geschäftsjahr 2025 rund 80 Milliarden Dollar in Datenzentren investieren zu wollen, stützte. Auch positive Geschäftszahlen des Apple-Zulieferers Foxconn in Taiwan halfen dem Sektor. In der Schweiz zogen Logitech, VAT, AMS Osram, Inficon und Comet um bis zu 8,0 Prozent an.

In der Hoffnung auf positive Erlöskennziffern im Wochenverlauf kletterten Sika um 2,3 Prozent. Positive Konjunkturdaten aus China halfen Richemont (+3,6%) auf die Sprünge, Swatch stiegen um 1,7 Prozent. Bei Nestle (-0,9%) hielt die Kursschwäche des Vorjahres an.

January 06, 2025

