© Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Der Bitcoin nähert sich wieder der Marke von 100.000 US-Dollar. Was ist im ersten Quartal drin bei der größten Kryptowährung der Welt?Analysten diskutieren die möglichen Auswirkungen von Trumps kryptofreundlicher Politik, einschließlich der Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve. "Mit den Regulierungsreformen der Trump-Regierung wird ein Superzyklus von 2025 erwartet", kommentiert Khushboo Khullar, Risikokapitalpartner bei Lightning Ventures. Bitcoin verzeichnete Ende 2024 Gewinnmitnahmen, was den Kurs von seinem Allzeithoch von 108.315 US-Dollar drückte. Aber der Optimismus kehrt zurück. Am Freitag flossen 908 Millionen US-Dollar in US-Bitcoin-ETFs, der fünftgrößte Zufluss seit …