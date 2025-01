DJ MÄRKTE USA/Technologietitel an Wall Street sehr fest

DOW JONES--Mit teils kräftigen Aufschlägen präsentiert sich die Wall Street in der neuen Handelswoche. Vor allem bei Technologiewerten geht es deutlicher nach oben. Starke Quartalszahlen des Apple-Zulieferers Foxconn aus Taiwan hieven Chipwerte nach oben. Der US-Halbleitersektor steigt um 3,7 Prozent. Für Bewegung nach oben sorgen auch mögliche Änderungen der Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Dessen Berater prüfen nach Aussagen informierter Personen Einfuhrzölle, die für alle Länder gelten sollen, sich aber auf bestimmte kritische Importe beschränkten.

Auch wenn Trump den Bericht mittlerweile dementiert hat, bleiben Anleger hoffnungsvoll, dass die Zollpolitik weniger dramatisch ausfallen wird als befürchtet. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag US-Ostküstenzeit 0,8 Prozent auf 43.057 Punkte, S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite legen um 1,2 bzw. 1,8 Prozent zu.

Die Konjunkturdaten des Tages liefern kaum Orientierung: Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Dezember lebhafter als im Vormonat gezeigt, wie die Zweitlesung des von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex zeigt. Dagegen ist der Auftragseingang der US-Industrie im November etwas deutlicher als gedacht gesunken.

Dollar fällt - Ölpreise legen leicht zu

Der Dollar zeigt sich mit deutlichen Abgaben, der Dollar-Index verliert 0,7 Prozent. Der Euro steigt im Gegenzug auf ein Einwochenhoch. Die Hoffnung eine weniger aggressive Zollpolotik Trumps spräche gegen eine deutlich steigende US-Inflation, was der US-Notenbank mehr Spielraum für Zinssenkungen einräumte, heißt es im Handel. Der Dollar sei in jüngster Zeit stark gestiegen, so dass Potenzial für einen kurzfristigen Rücksetzer bestehe, ergänzt Pepperstone-Stratege Michael Brown mit Blick auf wichtigen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Am Rentenmarkt zeigen sich die Renditen mit leichten Aufschlägen nach den deutlichen Gewinnen am Freitag. Die steigenden Aktienkurse drücken etwas auf die Anleihenotierungen. Während der Goldpreis stagniert, liegen die Ölpreise leicht im Plus. Positive Daten aus China stützen etwas, ebenso das kalte Wetter sowie die jüngsten Preiserhöhungen in Saudi-Arabien für Kunden in Asien.

Starke Foxconn-Zahlen treiben Chip-Werte an

Unter den Einzelwerten gewinnen die Aktien von Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) 4,6 bzw. 3,8 Prozent. Auslöser sind starke Geschäftszahlen des taiwanischen Apple-Auftragsfertigers Foxconn für das vierte Quartal. Das Unternehmen hat einen Rekordumsatz erzielt, was auf starke Nachfrage nach Servern für KI-Technologien zurückzuführen ist. Zudem wird mit deutlichem Umsatzwachstum im ersten Quartal gerechnet.

Für die Aktien von U.S. Steel geht es um 4,8 Prozent nach oben. Der US-Konzern und das japanische Unternehmen Nippon Steel haben gemeinsam Klage eingereicht, um den Verkauf von U.S. Steel an Nippon Steel doch zu ermöglichen. US-Präsident Joe Biden hatte die Übernahme aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt.

Uber Technologies hat mit der Bank of America eine Vereinbarung über den beschleunigten Rückkauf von Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Das Unternehmen erhöht das Tempo seiner Rückkäufe. Der Kurs des Fahrtenvermittlers klettert um 2,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.057,10 +0,8% 324,97 +1,2% S&P-500 6.016,02 +1,2% 73,55 +1,9% Nasdaq-Comp. 19.970,79 +1,8% 349,12 +3,4% Nasdaq-100 21.663,26 +1,6% 337,10 +3,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,26 -1,3 4,28 2,4 5 Jahre 4,43 +1,1 4,41 4,5 7 Jahre 4,53 +2,4 4,50 4,7 10 Jahre 4,62 +2,5 4,60 5,3 30 Jahre 4,84 +2,9 4,81 6,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0390 +0,9% 1,0315 1,0294 +0,3% EUR/JPY 163,65 +1,0% 162,57 161,98 +0,5% EUR/CHF 0,9398 +0,3% 0,9382 0,9365 +0,2% EUR/GBP 0,8298 +0,0% 0,8288 0,8293 +0,3% USD/JPY 157,52 +0,1% 157,62 157,36 +0,1% GBP/USD 1,2521 +0,8% 1,2445 1,2413 +0,1% USD/CNH (Offshore) 7,3489 -0,2% 7,3553 7,3615 +0,2% Bitcoin BTC/USD 101.929,30 +3,3% 99.336,10 98.178,30 +7,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,26 73,96 +0,4% +0,30 +3,5% Brent/ICE 76,85 76,51 +0,4% +0,34 +2,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,105 49,60 -5,0% -2,50 -1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.640,01 2.640,23 -0,0% -0,22 +0,6% Silber (Spot) 30,16 29,62 +1,8% +0,54 +4,5% Platin (Spot) 939,40 941,43 -0,2% -2,03 +3,6% Kupfer-Future 4,17 4,05 +2,9% +0,12 +4,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

