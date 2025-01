Wollerau (ots) -Die Vermittlung von medizinischem Fachpersonal ist in der Schweiz seit Jahren eine Herausforderung. Insbesondere in ländlichen Regionen fällt es vielen Einrichtungen schwer, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Zudem erschweren komplexe Vermittlungsprozesse und intransparente Kosten für Stelleninserate den reibungslosen Ablauf bei der Besetzung offener Positionen. Angesichts dieser Herausforderungen hat ein interdisziplinäres Team von ETH-Studierenden die Plattform praxtor.ch ins Leben gerufen.Entstehung und Ziel von praxtor.chDie Idee für praxtor.ch entstand aus dem gemeinsamen Anliegen von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen - darunter Informatik, Gesundheitswissenschaften und Wirtschaft - den Stellenmarkt im Gesundheitswesen zu vereinfachen. Ziel war es, eine zugängliche und benutzerfreundliche Jobbörse zu entwickeln, welche den gesamten Vermittlungsprozess transparenter gestaltet. Der Fokus lag von Beginn an auf einer intuitiven Bedienoberfläche sowie einem einfachen und fairen Preismodell.Besondere Merkmale der Plattform1. Benutzerfreundlichkeit: Die Plattform wurde so konzipiert, dass Arbeitgeber und Stellensuchende problemlos navigieren können. Eine klare Menüführung und durchdachte Filterfunktionen sorgen dafür, dass Inserate schnell gefunden und eingestellt werden können.2. Faire Preisgestaltung: Praxtor.ch setzt auf ein transparentes Preismodell ohne versteckte Kosten. Mit einer Monatsgebühr von 30 CHF bleiben die Gebühren überschaubar und ermöglichen auch kleineren Betrieben einen einfachen Zugang.3. Spezialisierung: Im Gegensatz zu allgemeinen Jobportalen konzentriert sich praxtor.ch ausschliesslich auf Berufe im Gesundheitswesen. Dies führt zu einer besonders zielgerichteten Ansprache und erhöhten Sichtbarkeit für medizinische Inserate.Aktuelle Nutzung und ReichweiteInnerhalb weniger Monate haben bereits über 100 medizinische Arbeitgeber in der Schweiz Stellenanzeigen auf praxtor.ch geschaltet. Das Angebot umfasst ein breites Spektrum an Positionen - von Ärztinnen und Ärzten über Pflegefachpersonen bis hin zu medizinischem Verwaltungspersonal. Durch den gezielten Fokus auf den Gesundheitsbereich können Arbeitgeber und Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten schnell passgenaue Stellenangebote finden.ZukunftsperspektivenDas Team von praxtor.ch plant, die Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln. Geplant sind zusätzliche Funktionen wie eine Vernetzung mit Aus- und Weiterbildungsinstitutionen, erweiterte Suchoptionen und Tools für eine verbesserte Bewerbungsverwaltung. Langfristig verfolgen die Studierenden das Ziel, den Austausch zwischen medizinischen Einrichtungen und Fachkräften weiter zu vereinfachen und die Transparenz im gesamten Stellenmarkt zu erhöhen. Damit wollen sie nicht nur den akuten Fachkräftemangel abmildern, sondern auch den Gesundheitssektor in der Schweiz nachhaltig stärken.FazitPraxtor.ch bietet eine spezialisierte und benutzerfreundliche Lösung für die Vermittlung von medizinischem Personal in der Schweiz. Dank fairer Kosten, einfacher Handhabung und einem klaren Schwerpunkt auf das Gesundheitswesen gelingt es, dem Fachkräftemangel gezielter zu begegnen und den Rekrutierungsprozess effektiver zu gestalten.Pressekontakt:Joel Landert0774412766joel@landert.ccOriginal-Content von: PraxTor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101081/100927609