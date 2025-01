Anzeige / Werbung

The Trade Desk Aktie: Wachstumsrakete oder überbewertet? Der Google und Meta-Konkurrent im Fokus.

The Trade Desk wurde bereits im Jahr 2009 gegründet. Jeff Green und Dave Pickles hatten in Ventura, Kalifornien, die Idee, ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich programmatic Advertising zu entwickeln. Die Firma startete daher direkt mit dem Ziel, Werbetreibenden eine Plattform zur Verfügung zu stellen, mit der sie digitale Werbekampagnen über verschiedene Kanäle wie Desktop, Mobile, Connected TV, Audio und soziale Medien steuern und optimieren können. Von Anfang an setzte The Trade Desk auf Transparenz, Innovation und benutzerfreundliche Technologien, die es von anderen Anbietern in der Branche abheben.

Heute ist The Trade Desk eines der innovativsten und erfolgreichsten Unternehmen im Bereich programmatic Advertising. Es arbeitet mit führenden Marken, Agenturen und Medienhäusern zusammen und bietet ihnen leistungsstarke Tools, um ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen. Dank seines Fokus auf Innovation, Kundenzentrierung und Anpassung an die sich schnell ändernde digitale Werbelandschaft bleibt The Trade Desk ein wichtiger Treiber für die Transformation der globalen Werbebranche. Das Unternehmen ist bestens positioniert, um von der wachsenden Bedeutung von datenbasiertem Marketing und der fortschreitenden Digitalisierung der Werbelandschaft zu profitieren.

Zudem ist mit Connected TV (CTV) ein weiterer Wachstumsmarkt beschritten worden, dem in den kommenden Jahren viel Potenzial unterstellt wird. Wir blicken genauer auf dieses Phänomen und natürlich die Entwicklung vom Aktienkurs in diesem Video. Die Chartanalyse fand wie gewohnt mit dem Freestoxx-Tool statt.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.