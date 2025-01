Die Amazon-Aktie verzeichnete am Handelstag einen positiven Verlauf mit einem Anstieg von 0,6 Prozent auf 225,62 USD. Im Tagesverlauf erreichte der Anteilsschein einen Höchststand von 227,87 USD, was die robuste Marktposition des Unternehmens unterstreicht. Mit Blick auf die längerfristige Entwicklung liegt das aktuelle Kursniveau etwa 35,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 144,53 USD, während das 52-Wochen-Hoch von 233,00 USD in greifbarer Nähe erscheint.

Analysten optimistisch für weitere Entwicklung

Die Geschäftszahlen des Technologieriesen überzeugen weiterhin: Im vergangenen Quartal konnte der Umsatz auf beachtliche 158,88 Milliarden USD gesteigert werden, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 1,46 USD, eine bemerkenswerte Steigerung im Vergleich zu den 0,96 USD des Vorjahresquartals. Marktbeobachter setzen das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 244,86 USD an, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

