Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen leichten Rückgang, wobei der Kurs im Tagesverlauf um 0,6 Prozent auf 16,86 Euro sank. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich das Geldhaus in einer robusten Position, was sich in den aktuellen Analysteneinschätzungen widerspiegelt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 20,44 Euro sehen Experten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung der Geschäftszahlen im vergangenen Quartal, bei dem der Gewinn je Aktie auf 0,74 Euro gesteigert werden konnte - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,50 Euro.

Dividendenaussichten und Jahresausblick

Für Anleger dürfte besonders die erwartete Dividendenerhöhung interessant sein. Die Prognose für das laufende Jahr liegt bei 0,663 Euro je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,450 Euro entspricht. Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Gewinn von 2,43 Euro je Aktie, was die positive Entwicklung des Finanzinstituts unterstreicht.

