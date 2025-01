© Foto: picture alliance / STRF/STAR MAX/IPx | STRF/STAR MAX/IPx

In den E-Commerce-Empfehlungen für 2025 der Bank of America ist auch eine Meme-Aktie zu finden. Welche das ist, erfahren Sie hier!2024 war für den US-Gesamtmarktindex S&P 500 das zweite Jahr mit einem Anstieg von mehr als 20 Prozent in Folge. Von dieser Entwicklung konnten auch einige Meme-Aktien profitieren, allen voran Reddit, das sich verfünffachen konnte. Zufriedenstellend ist das Jahr mit einer Verdoppelung jedoch auch für GameStop verlaufen, den Ausgangspunkt des Meme-Trades. Zumindest zeitweise sorgte auch Chewy, ein Online-Händler für Tiernahrungsmittel, für Aufsehen: Nach seinem Ausstieg bei GameStop engagierte sich hier nämlich Meme-König Keith Gill, besser bekannt als Roaring …