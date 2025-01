NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4 norwegischen Kronen belassen. Nach der Vorstellung eines US-Rahmens für Steueranreize zur Produktion von sauberem Wasserstoff betonte Analyst Erwan Kerouredan in einer am Montag vorliegenden Studie, dies sei eine positive Entwicklung für die Branche. Letztlich hänge diese aber von der Umsetzung unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump ab./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 03:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 03:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NO0010081235