Toronto (Ontario), 6. Januar 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. ("Silver Storm" oder das "Unternehmen") (TSX-V: SVRS | OTC: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, Bohrergebnisse aus seinem Phase-2-Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla in Durango, Mexiko, bekannt zu geben. Die Ergebnisse der 12 Bohrlöcher (1.502 Meter ("m")), die in dieser Mitteilung enthalten sind, stammen von den Zonen San Nicolas und C550 in der Mine Quebradillas. Das Unternehmen gibt darüber hinaus den Abschluss der zweiten Tranche (die "zweite Tranche") seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die "Platzierung") von Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit"), die am 5. Dezember 2024 angekündigt wurde, bekannt.

Ein Übersichtsvideo über das Projekt La Parrilla kann hier aufgerufen werden: www.youtube.com/watch?v=dybgKXcGrYo

Die wesentlichen Höhepunkte umfassen Folgendes:

- Bohrung Q-24-054 lieferte 417 g/t AgÄq1 über 0,50 m und 535 g/t AgÄq über 2,50 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 7,00 m mit 302 g/t AgÄq und Q-24-056 lieferte 618 g/t AgÄq über 1,02 m in der Zone San Nicolas.

- Diese beiden Bohrungen grenzen zusammen mit Q-23-024 (1.000 g/t AgÄq über 5,25 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 9,39 m mit 689 g/t AgÄq) und der historischen Bohrung ILP-SN-19-08 (951 g/t AgÄq über 3,45 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 7,50 m mit 530 g/t AgÄq) ein Gebiet mit einer hochgradigen Mineralisierung ab, das sich über mindestens 38 m in Streichrichtung erstreckt, nach Südosten hin offen ist und sich bis zu 70 m oberhalb der zuvor aufgefahrenen Strosse 1921 EL (247 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 19 m und eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1,49 m) erstreckt.

- Q-24-063 lieferte 643 g/t AgÄq über 0,40 m und 468 g/t AgÄq über 0,50 m, etwa 33 m in Fallrichtung und nordwestlich der zuvor gemeldeten Bohrung Q-23-013A (663 g/t AgÄq über 1,00 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 3,09 m mit 316 g/t AgÄq), was bestätigt, dass sich die Zone San Nicolas in südöstlicher Richtung mindestens 40 m unterhalb der letzten Abbaubereiche in diesem Gebiet in der Strosse 1874 EL erstreckt und eine ähnlich hochgradige Mineralisierung aufweist (332 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 35 m und eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1,15 m).

- Q-24-065 lieferte 847 g/t AgÄq über 4,15 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 7,20 m mit 565 g/t AgÄq, etwa 77 m unterhalb der letzten Abbaubereiche in diesem Gebiet in der Strosse 1976 EL, mit einer ähnlichen Mineralisierung (223 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 98 m und eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1,04 m) in der Zone C550.

- Q-24-065 lieferte 412 g/t AgÄq über 2,50 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 7,20 m mit 275 g/t AgÄq, ungefähr 17 m vor dem Erreichen der Zone C550.

Greg McKenzie, President und CEO, kommentierte: "Wir sind mit den Ergebnissen aus San Nicolas und C550 sehr zufrieden. Bei San Nicolas haben wir mit den Bohrungen Q-24-054 und 056 eine hochgradige Mineralisierung bis zu 70 m oberhalb der letzten aufgefahrenen Strosse in diesem Gebiet erweitert; diese Mineralisierung ist in Richtung Südosten offen. Außerdem haben wir mit Bohrung Q-24-063 bestätigt, dass sich eine hochgradige Mineralisierung mindestens 40 m unterhalb der letzten Abbaubereiche in diesem Gebiet erstreckt. Bei C550, wo historische Bohrungen nur spärlich vorhanden sind, haben wir mittels Bohrung Q-24-065 eine hochgradige Zone identifiziert, die sich 77 m unterhalb der letzten Abbaubereiche in diesem Gebiet erstreckt, sowie eine neue Mineralisierungszone südlich von C550 identifiziert. Diese Ergebnisse sollten sich in Kombination mit den historischen Bohrungen von First Majestic Silver Corp. ('FM') positiv auf zukünftige Mineralressourcen auswirken."

Zone San Nicolas

Die Zone San Nicolas (SN) wird als Teil der Mine Quebradillas betrachtet, die sich etwa 400 m südwestlich befindet, durch eine Untertageerschließung verbunden ist sowie gemeinsame Serviceeinrichtungen der Mine nutzt. In der Zone San Nicolas wurden von FM 5 Abbausohlen angelegt und abgebaut sowie ein Belüftungsschacht von der Oberfläche bis in 275 m Tiefe abgeteuft. Als Ergebnis der vom Unternehmen niedergebrachten Bohrungen und an der Oberfläche durchgeführten Kartierungen kann jetzt eine hochgradige Silbermineralisierung von der Oberfläche bis in etwa 370 m Tiefe kontinuierlich verfolgt werden.

Die Zone San Nicolas besteht aus einer subvertikalen Quarz-Karbonat-Gang- und Brekzien-Mineralisierung, die in nordwestlicher Richtung (315/87) über eine bekannte Streichlänge von etwa 600 m verläuft. Sulfidverdrängungszonen treten innerhalb des Hangenden und des Liegenden entlang der Schichtung in den Sedimenten auf. Die Sulfidmineralisierung besteht aus Pyrit, Bleiglanz, Sphalerit, Akanthit und gediegenem Silber. Eine zweite Gruppe von Ost nach West streichender sulfidführender Quarz-Karbonat-Gänge durchschneidet den nach Nordwesten verlaufenden Haupttrend. Am Schnittpunkt dieser beiden Trends bilden sich Brekzienschlote (Chimneys). (Abbildungen 1, 2; Tabellen 1, 2)

Abbildung 1: Querschnittansicht der Mine Quebradillas, Blickrichtung Nordnordwesten

Die Bohrungen Q-24-054 und 056 zielten auf die südöstliche Erweiterung der Brekzienzone ab, die zuvor aus Bohrung Q-23-024 (1.000 g/t AgÄq über 5,25 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 9,39 m mit 689 g/t AgÄq) gemeldet wurde (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2024). Dieser Abschnitt befand sich etwa 18 m oberhalb der letzten Abbaubereiche in diesem Gebiet und wies eine ähnliche Mineralisierung auf:

- Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben aus der Strosse 1921 EL lag bei 247 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 19 m bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,49 m.

Bohrung Q-24-054 wurde etwa 36 m südöstlich von Q-23-024 niedergebracht und lieferte 417 g/t AgÄq über 0,50 m und 535 g/t AgÄq über 2,50 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 7,00 m mit 302 g/t AgÄq (98,80 bis 105,80 m). Bohrung Q-24-056 wurde etwa 35 m oberhalb von Q-24-054 niedergebracht und lieferte 618 g/t AgÄq über 1,02 m (122,13 bis 123,15 m). Die historische Bohrung ILP-SN-19-08 liegt etwa 38 m nordwestlich von Q-24-056 und 35 m oberhalb von Q-23-024 und lieferte 951 g/t AgÄq über 3,45 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 7,50 m mit 530 g/t AgÄq.

Gemeinsam grenzen diese vier Bohrungen ein Gebiet mit einer hochgradigen Mineralisierung ab, das über mindestens 38 m in Streichrichtung verläuft, nach Südosten offen ist und sich bis zu 70 m oberhalb der zuvor abgebauten Strosse 1921 EL erstreckt.

Q-24-063 lieferte 643 g/t AgÄq über 0,40 m (94,85 bis 95,25 m) und 468 g/t AgÄq über 0,50 m (97,75 bis 98,25 m) etwa 33 m in Fallrichtung und nordwestlich der zuvor gemeldeten Bohrung Q-23-013A (663 g/t AgÄq über 1,00 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 4,09 m mit 316 g/t AgÄq) und 30 m oberhalb und südöstlich von Q-23-014 (240 g/t AgÄq über 1,90 m) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2024). Dies bestätigt, dass sich die Zone San Nicolas in südöstlicher Richtung mindestens 40 m unterhalb der letzten Abbaubereiche in diesem Gebiet erstreckt und eine ähnlich hochgradige Mineralisierung aufweist:

- Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben aus der Strosse EL1874 lag bei 332 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 35 m bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,15 m.

Zone C550

Die Zone C550 besteht aus einer Quarz-Karbonat-Gangmineralisierung innerhalb einer Verwerfungszone, die nach Osten streicht und mit 83 Grad nach Süden einfällt (080/83). Sie hat eine bekannte Streichlänge von etwa 315 m mit einer Mineralisierung, die sich vertikal über 215 m erstreckt, und eine Mächtigkeit von bis zu 5,5 m. Die Struktur keilt aus und schwillt an, wobei sich in ihrem Liegenden und Hangenden Sulfidverdrängungskörper entwickelt haben. Die Mineralisierung besteht aus Bleiglanz, Sphalerit, Pyrit, Pyrrhotin und Arsenopyrit. Nur wenige Bohrungen wurden von FM in der Zone niedergebracht. Schlitzproben wurden auf 4 Abbausohlen entnommen. (Abbildungen 1, 3; Tabellen 1, 2)

Bohrung Q-24-065 lieferte 847 g/t AgÄq über 4,15 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 7,20 m mit 565 g/t AgÄq (113,80 bis 121,00 m) etwa 77 m unterhalb der letzten Abbaubereiche in diesem Gebiet, mit einer ähnlichen Mineralisierung:

- Der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben aus der Strosse EL1976 lag bei 223 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 98 m bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,04 m.

Diese Bohrung befindet sich auch etwa 78 m westlich der Strosse EL 1925, wo der zusammengesetzte gewichtete Durchschnittsgehalt der historischen Schlitzproben bei 284 g/t AgÄq über eine Streichlänge von 40 m bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 2,43 m lag.

Bohrung Q-24-066 wurde etwa 15 m entgegen der Fallrichtung und östlich von Q-24-065 niedergebracht und lieferte 157 g/t AgÄq über 0,50 m (97,88 bis 98,38 m) und 247 g/t AgÄq über 0,44 m (98,88 bis 99,32 m). Die Bohrung Q-24-062 wurde etwa 40 m entgegen der Fallrichtung von Q-24-065 niedergebracht und lieferte 215 g/t AgÄq über 3,83 m (119,82 bis 123,65 m).

In 5 der 6 Bohrungen wurden vor dem Erreichen von C550 einige neue Mineralisierungszonen angetroffen; insbesondere Q-24-065 lieferte 412 g/t AgÄq über 2,50 m innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 7,20 m mit 275 g/t AgÄq (89,90 bis 97,10 m), 16,7 m vor dem Erreichen der Zone C550. Das Unternehmen plant, unterhalb und westlich von Q-24-065 weitere Bohrungen niederzubringen, um diese neue Zone weiter zu verfolgen.

Weitere Informationen finden Sie im NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel "Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico" (Unabhängiger technischer Bericht für die Silbermine La Parrilla, Bundesstaat Durango, Mexiko), mit Stichtag 31. Mai 2023, der auf SEDAR (www.sedarplus.ca) sowie auf der Website des Unternehmens (www.silverstorm.ca) eingesehen werden kann.

Tabelle 1 - Ausgewählte Analyseabschnitte der Bohrlöcher Q-24-054, 056, 058, & 060 bis 068 sowie historische Ergebnisse

Zone Bohrloch von bis Abschnitt (m) AgÄq(1) g/t Ag g/t Au g/t Pb % Zn % Cu % SN Q-24-054 98,80 105,80 7,00 302 273 0,02 0,47 0,54 0,05 einschließlich 99,30 99,80 0,50 417 389 0,03 0,15 0,80 0,06 und 102,80 105,30 2,50 535 507 0,01 0,92 0,11 0,08 SN Q-24-056 116,70 117,30 0,60 269 103 0,01 1,00 5,10 0,02 SN Q-24-056 122,13 123,15 1,02 618 606 0,03 0,32 0,05 0,09 NEU Q-24-060 106,48 106,99 0,51 201 197 0,04 0,37 0,22 0,03 SN Q-24-063 94,85 95,25 0,40 643 593 0,06 1,62 0,08 0,11 SN Q-24-063 97,75 98,25 0,50 468 405 0,01 0,94 1,33 0,09 NEU Q-24-062 54,18 54,68 0,50 437 53 0,12 0,75 13,05 0,04 C550 Q-24-062 119,82 123,65 3,83 215 72 0,17 1,74 3,07 0,04 NEU Q-24-065 89,90 97,10 7,20 275 113 0,55 1,55 2,80 0,06 einschließlich 94,60 97,10 2,50 412 177 0,73 2,23 4,30 0,07 C550 Q-24-065 113,80 121,00 7,20 565 240 0,29 5,39 5,74 0,04 einschließlich 113,80 117,95 4,15 847 379 0,49 8,45 7,38 0,05 NEU Q-24-066 78,04 78,54 0,50 464 182 0,20 5,01 4,81 0,04 C550 Q-24-066 97,88 98,38 0,50 157 63 0,01 1,67 1,82 0,01 C550 Q-24-066 98,88 99,32 0,44 247 81 0,06 2,28 3,69 0,09 C550 Q-24-066 151,82 152,27 0,45 189 34 0,24 0,31 4,71 0,03 NEU Q-24-067 56,40 56,85 0,45 144 33 0,01 0,67 3,38 0,03 NEU Q-24-068 35,46 35,96 0,50 174 78 0,01 1,21 2,34 0,07 HISTORISCHE ERGEBNISSE SN ILP-SN-16-01-A 405,45 407,20 1,75 1,580 1,479 0,13 1,25 2,09 0,25 SN ILP-SN-16-05 464,80 465,45 0,65 156 143 0,05 0,24 0,09 0,02 SN ILP-SN-17-35 211,85 212,50 0,65 453 310 0,07 1,71 3,35 0,04 SN und 222,40 224,60 2,20 1,193 1,186 0,01 0,21 0,06 0,32 SN ILP-SN-17-36 257,80 262,30 4,50 900 854 0,08 0,38 1,08 0,18 SN ILP-SN-19-01 263,40 264,30 0,90 168 113 0,11 0,70 1,00 0,03 SN ILP-SN-19-03 230,80 231,55 0,75 253 165 0,01 1,31 1,93 0,00 SN ILP-SN-19-04 301,05 301,55 0,50 503 26 5,90 0,02 0,06 0,00 SN ILP-SN-19-08 186,10 193,60 7,50 530 325 0,03 3,71 3,80 0,06 SN einschließlich 190,15 193,60 3,45 951 380 0,02 0,91 0,40 0,02 SN ILP-SN-19-09 202,35 203,25 0,90 417 380 0,02 0,91 0,40 0,02 SN SLP-SN-12-02 181,05 183,20 2,15 292 135 0,04 1,43 4,22 0,05 SN SLP-SN-12-03 276,85 278,85 2,00 145 96 0,07 0,75 0,86 0,03 und 291,45 293,90 2,45 305 150 0,03 2,62 3,03 0,04 C550 SLP-TQ-12-04 154,70 155,65 0,95 157 108 0,08 0,16 1,42 0,02 C550 ILP-V-12-04 163,35 164,15 0,80 630 440 0,03 3,26 3,67 0,02

Tabelle 2 - Ergebnisse historischer Schlitzproben (2) - Zonen San Nicolas und C550

Höhenlage Zone Schlitz Mächtigkeit AgÄq(1) g/t Ag g/t Pb % Zn % 1874 SN NW VSN-1873-26 1,10 355 135 1,55 6,58 1874 SN NW VSN-1873-29 2,30 242 175 1,20 1,29 1874 SN SW VSN-1874-40 3,50 810 312 4,99 13,38 1874 SN SW VSN-1874-44 2,70 358 150 3,23 4,47 1874 SN SW VSN-1874-45 2,90 339 139 3,49 3,89 1874 SN SW VSN-1875-43 0,50 434 355 2,66 0,28 1874 SN SW VSN-1875-51 5,30 535 424 2,09 2,01 1874 SN SO VSN-1874-42 3,10 286 195 2,05 1,31 1874 SN SO VSN-1874-54 3,20 266 231 1,02 0,29 1874 SN SO VSN-1874-56 2,80 222 176 0,92 0,77 1874 SN SO VSN-1874-58 0,40 174 60 1,83 2,39 1874 SN SO VSN-1873-62 0,40 301 103 3,24 4,06 1874 SN SO VSN-1873-64 0,30 192 64 2,17 2,55 1874 SN SO VSN-1873-65 0,70 751 253 7,30 11,10 1874 SN SO VSN-1873-66 1,70 155 40 1,49 2,75 1874 SN SO VSN-1873-73 0,30 157 41 1,58 2,70 1874 SN SO VSN-1873-75 0,30 47 0 0,15 1,58 1874 SN SO VSN-1873-76 0,40 1,073 405 11,20 13,50 1874 SN SO VSN-1873-78 0,60 168 39 1,38 3,36 1874 SN SO VSN-1873-79 0,80 518 217 7,27 3,87 1886 SN SO2 VSN-1885-82 0,70 131 88 0,58 1,00 1886 SN SO2 VSN-1885-84 0,65 271 103 2,90 3,33 1886 SN SO2 VSN-1885-89 3,65 312 103 3,47 4,25 1886 SN SO2 VSN-1885-92 0,60 322 73 3,83 5,38 1886 SN SO1 VSN-1886-108 1,10 215 96 2,45 1,93 1886 SN SO1 VSN-1886-111 3,15 188 65 2,05 2,48 1886 SN SO1 VSN-1886-112 2,40 251 146 2,15 1,74 1886 SN SO1 VSN-1886-113 0,85 328 192 3,40 1,67 1886 SN SO1 VSN-1886-115 0,60 461 253 4,12 3,56 1887 SN W VSN-1888-47 1,75 124 90 0,81 0,47 1887 SN W VSN-1888-48 5,05 163 86 1,50 1,34 1887 SN W VSN-1886-49 2,00 256 120 2,78 2,24 1887 SN W VSN-1886-51 1,65 428 356 1,39 1,26 1882 SN NW VSN-1888-28 0,50 359 307 1,15 0,76 1882 SN NW VSN-1887-31 2,30 269 242 0,59 0,38 1882 SN NW VSN-1887-37 2,00 202 112 2,51 0,82 1882 SN NW VSN-1887-40 3,00 374 337 1,01 0,35 1882 SN NW VSN-1887-43 4,90 264 142 2,57 1,95 1882 SN NW VSN-1887-49 6,45 481 325 3,59 2,18 1882 SN NW VSN-1887-52 4,20 307 63 2,54 6,46 1882 SN NW VSN-1888-48 2,10 357 205 3,74 1,86 1882 SN NW VSN-1888-51 3,70 428 344 2,35 0,79 1882 SN NW VSN-1887-55 0,65 249 61 1,91 5,01 1882 SN NW VSN-1884-60 1,75 317 122 2,52 4,67 1882 SN NW VSN-1883-63 1,75 360 197 3,00 3,04 1882 SN NW VSN-1885-57 2,70 220 101 2,33 2,05 1882 SN NW VSN-1887-58 1,20 461 163 3,93 7,09 1882 SN NW VSN-1887-61 1,40 501 163 5,50 6,97 1882 SN NW VSN-1887-64 2,20 620 119 3,80 14,66 1882 SN NW VSN-1882-66 1,20 405 166 4,05 4,79 1901 SN SO VSN-1901-26 0,70 129 51 1,51 1,39 1901 SN SO VSN-1901-29 1,45 395 150 5,35 3,70 1901 SN SO VSN-1901-32 0,60 261 126 2,88 2,10 1901 SN SO VSN-1901-35 1,30 141 93 1,01 0,72 1901 SN SO VSN-1901-38 2,80 379 132 4,19 4,93 1901 SN SO VSN-1901-44 1,30 172 88 1,92 1,20 1901 SN SO VSN-1901-47 1,60 148 58 1,55 1,76 1901 SN SO VSN-1901-50 4,20 206 99 2,25 1,72 1901 SN SO VSN-1901-53 5,20 459 411 1,51 0,78 1921 SN NW VSN-1921-L49 0,40 135 105 0,10 1,01 1921 SN NW VSN-1921-L52 1,70 406 277 1,08 3,67 1921 SN SO VSN-1921-L70 2,50 349 183 0,01 0,03 1921 SN SO VSN-1921-L73 1,60 417 173 4,08 4,94 1921 SN SO VSN-1921-L76 1,85 240 112 2,16 2,55 1921 SN SO VSN-1921-L79 0,85 117 62 0,50 1,51 1921 SN SO VSN-1921-L82 0,90 111 73 0,80 0,61 1921 SN SO VSN-1921-L84 2,10 349 227 2,15 2,36 1921 SN SO VSN-1921-L85 0,60 206 107 2,96 0,72 1921 SN SO VSN-1921-L88 1,50 189 94 1,95 1,58 1925 C550 V550-1925-040 1,50 241 91 1,60 3,96 1925 C550 V550-1925-043 5,50 248 93 1,37 4,37 1925 C550 V550-1925-046 2,60 335 197 2,41 2,70 1925 C550 V550-1925-049 2,30 296 151 2,68 2,67 1925 C550 V550-1925-052 2,20 173 66 1,26 2,68 1925 C550 V550-1925-055 1,70 332 105 2,01 6,38 1925 C550 V550-1925-063 5,00 394 177 3,50 4,53 1925 C550 V550-1925-070 0,30 390 102 1,84 8,77 1925 C550 V550-1925-073 0,80 147 0 0,48 4,92 1976 C550 VN550-1976-099 2,30 450 254 4,11 3,15 1976 C550 VN550-1976-0102 0,70 76 42 0,81 0,45 1976 C550 VN550-1976-0105 0,70 150 58 1,68 1,72 1976 C550 VN550-1976-0108 0,50 52 0 0,68 1,23 1976 C550 VN550-1976-0111 1,10 193 80 1,30 2,87 1976 C550 VN550-1976-0114 0,70 99 44 0,72 1,30 1976 C550 VN550-1976-0117 2,40 202 76 2,00 2,65 1976 C550 VN550-1976-0119 1,10 176 55 1,64 2,84 1976 C550 VN550-1976-0121 1,90 218 50 0,41 5,76 1976 C550 VN550-1976-0125 0,80 185 135 0,84 1,01 1976 C550 VN550-1976-0128 0,60 268 56 1,24 6,57 1976 C550 VN550-1976-0131 1,00 257 66 1,82 5,23 1976 C550 VN550-1976-0134 0,60 198 184 0,34 0,18 1976 C550 VN550-1976-0139 0,70 258 66 1,42 5,65 1976 C550 VN550-1976-0142 1,20 182 98 1,57 1,54 1976 C550 VN550-1976-0146 0,70 240 112 2,05 2,68 1976 C550 VN550-1976-0149 2,40 305 78 1,43 6,92 1976 C550 VN550-1976-0152 0,70 301 108 1,99 5,12 1976 C550 VN550-1976-0156 1,80 210 79 1,59 3,25 1976 C550 VN550-1976-0160 0,70 249 180 2,55 0,02 1976 C550 VN550-1976-0163 2,00 313 115 1,99 5,31 1976 C550 VN550-1976-0166 0,40 331 46 0,66 9,82 1976 C550 VN550-1976-0168 1,00 409 68 0,52 12,03 1976 C550 VN550-1976-0170 0,60 461 92 1,55 12,05 1976 C550 VN550-1976-0173 0,90 33 0 0,26 0,94 1976 C550 VN550-1976-0177 0,60 372 128 1,74 7,26 1976 C550 VN550-1976-0180 0,50 138 32 0,43 3,47 1976 C550 VN550-1976-0182 0,90 23 4 0,27 0,44 1976 C550 VN550-1976-0185 0,70 284 142 1,90 3,32 1976 C550 VN550-1976-0188 0,60 189 28 0,41 5,53 1976 C550 VN550-1976-0191 1,80 163 66 1,17 2,39 1976 C550 VN550-1976-0195 0,80 156 76 1,54 1,41 1998 C550 V550-1998-0133 1,90 185 39 0,51 4,88 1998 C550 V550-1998-0136 0,70 344 152 2,96 4,14 1998 C550 V550-1998-0138 2,80 335 105 3,87 4,66 1998 C550 V550-1998-0140 1,20 623 229 6,77 7,79 1998 C550 V550-1998-0143 0,80 271 106 2,63 3,46 1998 C550 V550-1998-0146 1,80 294 96 2,30 5,00 1998 C550 V550-1998-0155 1,90 605 345 4,54 5,08 1998 C550 V550-1998-0157 1,00 414 295 2,66 1,73 1998 C550 V550-1998-0160 1,10 221 86 1,45 3,54 1998 C550 V550-1998-0163 1,00 203 143 1,45 0,78 1998 C550 V550-1998-0163 A 1,10 600 329 1,39 8,59 1998 C550 V550-1998-0163 B 1,30 512 208 1,25 9,95 1998 C550 V550-1998-0167 0,80 50 30 0,56 0,17 1998 C550 V550-1998-0170 0,70 311 182 2,02 2,77 1998 C550 V550-1998-0172 2,10 164 103 1,45 0,79 1998 C550 V550-1998-0174 0,90 115 6 0,73 3,30 1998 C550 V550-1998-0178 1,20 156 80 0,77 2,05 1998 C550 V550-1998-0182 1,40 514 303 2,83 4,93 1998 C550 V550-1998-0185 0,60 736 484 7,42 1,93 2045 C550 V550-2045-0117 3,50 564 197 5,32 8,24 2045 C550 V550-2045-0119 2,70 461 208 6,03 3,34 2045 C550 V550-2045-0122 0,90 100 100 0,00 0,00 2045 C550 V550-2045-0124 0,80 362 144 4,27 3,80 2045 C550 V550-2045-0127 0,70 223 56 0,85 5,31 2045 C550 V550-2045-0131 1,30 232 24 1,34 6,34 2045 C550 V550-2045-0135 2,30 208 80 1,83 2,93 2045 C550 V550-2045-0139 2,10 172 84 0,96 2,28 2045 C550 V550-2045-0143 0,90 178 80 1,25 2,36 2045 C550 V550-2045-0146 1,50 128 79 0,43 1,38 2045 C550 V550-2045-0148 2,10 297 113 2,18 4,59 2045 C550 V550-2045-0150 0,60 358 182 2,20 4,31 2045 C550 V550-2045-0153 2,80 1,151 842 6,72 4,71 2045 C550 V550-2045-0155 3,10 332 228 1,90 1,95 2045 C550 V550-2045-0159 2,30 603 342 4,12 5,53 2045 C550 V550-2045-0163 2,30 355 175 3,23 3,44 2045 C550 V550-2045-0165 2,40 451 241 2,70 5,06 2045 C550 V550-2045-0168 1,10 101 56 0,81 0,85 2045 C550 V550-2045-0171 1,80 636 363 5,82 4,28 2045 C550 V550-2045-0174 2,00 427 272 2,45 3,26 2045 C550 V550-2045-0177 2,80 743 468 3,45 6,69 2045 C550 V550-2045-0180 2,40 470 331 3,00 2,16 2045 C550 V550-2045-0183 1,80 359 263 1,86 1,67 2045 C550 V550-2045-0186 2,00 206 154 1,06 0,88 2045 C550 V550-2045-0189 0,90 361 182 3,11 3,51 2045 C550 V550-2045-0192 0,60 98 72 0,41 0,55 2045 C550 V550-2045-0195 1,80 108 50 0,66 1,50 2045 C550 V550-2045-0198 2,60 184 106 1,00 1,87

(1) Alle Ergebnisse in dieser Mitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten (uncut) und unverwässert. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um Kernlängen, nicht um die wahren Mächtigkeiten. Silberäquivalent: AgÄq g/t wurde unter Verwendung von Rohstoffpreisen von 22,50 US$ /oz Ag, 1.800 US$ /oz Au, 0,94 US$ /lb Pb und 1,35 US$/lb Zn unter Anwendung metallurgischer Gewinnungsraten von 70,1 % für Silber und 82,8 % für Gold in Oxiden bzw. von 79,6 % für Silber, 80,1 % für Gold, 74,7 % für Blei und 58,8 % für Zink in Sulfiden berechnet. Die Abbauwürdigkeit betrug 99,6 % für Silber und 95 % für Gold in aus Oxiden hergestelltem Doré und 95 % für Silber, Gold und Blei sowie 85 % für Zink in aus Sulfiden hergestellten Konzentraten. Die Cutoff-Gehalte für Oxide und Sulfide betrugen 140 g/t AgÄq bzw. 125 g/t AgÄq und basieren auf den um die Inflationsrate bereinigten Kosten aus dem Jahr 2017 und beinhalten die nachhaltigen Kosten.

(2) Die gewichteten Durchschnittsgehalte wurden über die mineralisierten Mächtigkeiten der einzelnen Schlitze über die Strosse hinweg berechnet (Abbildungen 2 und 3).

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Silver Storm wendet ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm an, das die Produktkette von Proben überwacht und das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Referenzstandardproben zu jedem zur Analyse eingereichten Probensatz beinhaltet. Der Bohrkern wird fotografiert, protokolliert und in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte zu Verifizierungszwecken an einem sicheren Ort aufbewahrt und die andere zur Analyse eingereicht wird. Die Probenaufbereitung (Brechen und Pulverisieren) erfolgt bei ALS Geochemistry, einem unabhängigen, gemäß ISO 9001:2001 zertifizierten Labor in Zacatecas in Mexiko, und die Trübe wird zur Analyse an ALS Geochemistry in Vancouver in Kanada gesendet. Die gesamte Probe wird auf 70 % (-2 mm) gebrochen und ein Riffle Split von 250 g wird entnommen und auf über 85 % (75 µm) pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (Au-AA23) von einer 30-g-Trübe auf Gold analysiert. Goldwerte von über 10 g/t werden auf einer 30-g-Trübe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Au-GRA21). Die Proben werden auch mit einer 34-Elemente-ICP-Methode mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Atomemissionsspektroskopie (AES) auf einer mit vier Säuren aufgeschlossenen Trübe (ME-ICP61) analysiert. Proben mit Werten über den Grenzwerten für Silber (> 100 g/t), Blei (> 1 %), Zink (> 1 %) und Kupfer (> 1 %) werden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-AES (ME-OG62) erneut analysiert. Bei Silberwerten von über 1.500 g/t werden die Proben mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 30-g-Trübe (Ag-GRA21) erneut analysiert. Proben mit Bleiwerten über 20 % werden durch volumetrische Titration mit EDTA an einer 1-Gramm-Trübe (Pb-VOL70) erneut untersucht. In den hierin gemeldeten Ergebnissen wurden keine QA/QC-Probleme festgestellt.

Abschluss der zweiten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung

Im Rahmen der zweiten Tranche der Platzierung wurden 2.197.778 Einheiten zu einem Preis von 0,09 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 197.800,02 $ entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein "Warrant"). Jeder Warrant kann bis zum 6. Januar 2028 (das "Verfallsdatum") zum Erwerb einer (1) zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,16 C$ ausgeübt werden.

Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche der Platzierung zahlte das Unternehmen keine Vermittlungsprovisionen und gab keine Vermittler-Warrants aus.

Im Zusammenhang mit der zweiten Tranche des Angebots zahlte das Unternehmen keine Vermittlungsgebühren und gab keine Vermittlungsoptionsscheine aus.

Die Einheiten wurden im Wege einer Privatplatzierung im Einklang mit den Ausnahmen von der Prospektpflicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen und ausgabefähigen Wertpapiere sind an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden. Die Warrants werden nicht zum Handel zugelassen sein. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Fertigstellung seiner bevorstehenden NI 43-101-konformen Ressourcenerklärung sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Die Platzierung wurde von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") unter Auflagen genehmigt.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Prüfung durch qualifizierten Sachverständigen und Qualitätssicherung/ Qualitätskontrolle

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Mitteilung wurden von Bruce Robbins, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. verfügt über Silberprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Im August 2023 schloss Silver Storm die Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla ab, ein ertragreicher Betrieb, der aus einer Mühlenanlage mit 2.000 t/Tag Kapazität sowie fünf Untertageminen und einer Tagebaugrube besteht, die zwischen 2005 und 2019 zusammen 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierten. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

mailto:greg.mckenzie@silverstorm.ca

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsorientiert und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die zukünftigen Explorationsergebnisse bei La Parrilla, der Zeitplan und der Umfang der aktuellen und zukünftigen Bohrprogramme, die Fähigkeit, die Mineralressourcen zu erhöhen, die Fähigkeit, den Komplex La Parrilla wieder in Produktion zu bringen, die erwartete Verwendung des Erlöses aus der Platzierung, die Abschlussbedingungen der Platzierung, der Erhalt der endgültigen Genehmigung der Platzierung durch die TSXV sowie der Zeitpunkt und der Abschluss eines aktualisierten technischen Berichts für den Komplex La Parrilla.

Bei der Erstellung der in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gingen das Unternehmen und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) von mehreren wesentlichen Annahmen aus, einschließlich der Annahme, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern, dass die zukünftigen Metallpreise sowie die Nachfrage und die Marktaussichten für Metalle stabil bleiben oder sich verbessern werden, dass das Management in der Lage sein wird, seine Geschäftsstrategie umzusetzen, und dass keine unerwarteten oder nachteiligen regulatorischen Änderungen in Bezug auf La Parrilla erfolgen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele der Möglichkeiten des Unternehmens entziehen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass nicht zugesichert werden kann, dass die aktuellen und künftigen Explorationsprogramme des Unternehmens die Mineralressourcenbasis erweitern oder zu einer Aufwertung des Konfidenzniveaus der Mineralressourcen führen werden; dass sich die oben genannten Annahmen als nicht gültig oder verlässlich erweisen, das Risiko, dass das Unternehmen sein Ziel, La Parrilla wieder in Produktion zu bringen, nicht erreichen kann; die Marktbedingungen und die Volatilität sowie die globalen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der erhöhten Volatilität und der potenziell negativen Bedingungen für die Kapitalbeschaffung, die sich aus dem Fortbestehen oder der Eskalation der COVID-19-Pandemie ergeben; das Risiko von Verzögerungen und/oder der Einstellung geplanter Arbeiten oder von Änderungen der finanziellen Lage des Unternehmens und der Entwicklungspläne; Risiken im Zusammenhang mit der Auswertung von Daten (auch in Bezug auf mineralisiertes Material von Dritten) hinsichtlich Geologie, Gehalt und Kontinuität von Minerallagerstätten, der Ungewissheit der Geologie, des Gehalts und der Kontinuität von Minerallagerstätten und des Risikos unerwarteter Schwankungen der Mineralressourcen, des Gehalts und/oder der Gewinnungsraten; Risiken im Zusammenhang mit Gold-, Silber- und anderen Rohstoffpreisschwankungen; Beziehungen zu den Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Völkern; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbaumaterialien und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind; sowie das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten, einschließlich der mexikanischen Bergbaureform; Risiken im Zusammenhang mit Umweltbestimmungen und -haftung; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Sachverständigen (im Falle von fachlichen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Abbildung 2: Längsschnitt Zone San Nicolas, Blickrichtung Nordosten.

Abbildung 3: Längsschnitt Zone C550, Blickrichtung Norden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77965Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77965&tr=1



