NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist es am Montag bei Technologiewerten weiter bergauf gegangen. Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) sorgte dafür, dass der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,09 Prozent auf 21.559,50 Punkte zulegte. Gestützt auf Kursgewinne beim Branchen-Schwergewicht Nvidia knüpfte der Nasdaq-Index damit an seine Erholung vom vergangenen Freitag an.

Auch der marktbreite S&P 500 konnte dem ein Stück weit folgen, indem er um 0,55 Prozent auf 5975,38 Zähler stieg. Der eher für Standardwerte bekannte Leitindex Dow Jones Industrial konnte seine frühen Gewinne jedoch nicht verteidigen und schloss 0,06 Prozent tiefer bei 42.706,56 Punkten. Anfangs löste ein Bericht in der "Washington Post" Spekulationen über eine gemäßigtere Zollpolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump aus. Dessen Dementi sorgte im Verlauf aber dafür, dass diese Hoffnung abflachte./tih/he

