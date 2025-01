SPX6900 ist nicht zu bremsen! Der Coin steigt schon wieder um 18 Prozent

Der Kryptomarkt gibt sich heute wieder einmal von seiner besten Seite. Praktisch alle großen Coins steigen mehr oder weniger stark an. Besonders unter den Meme-Coins gibt es wieder einige, die zweistellige Gewinne erzielen. Besonders stark ist wieder einmal $SPX6900 gestiegen. Der Coin hat schon in den vergangenen Wochen hohe Kursgewinne erzielt. In den letzten 24 Stunden ist $SPX6900 schon wieder um über 18 Prozent gestiegen. Wie weit kann der Kurs jetzt noch steigen?

($SPX6900 ist in den letzten 24 Stunden schon wieder um über 18 Prozent gestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Der Kurs von $SPX6900 rast geradezu nach oben!

In den letzten Wochen ist der Kurs von $SPX6900 geradezu explodiert. Über 75 Prozent an Kursgewinn erzielte der mittlerweile 8. größte Meme-Coin allein in den letzten 7 Tagen. Die Marktkapitalisierung ist inzwischen auf 1,46 Mrd. US-Dollar angestiegen. Der gigantische Anstieg hat den Kurs über das alte Allzeithoch, das im Oktober markiert wurde, katapultiert.

Das Handelsvolumen ist im selben Zug explodiert, was ein sehr positives Signal ist, da es zeigt, dass der Anstieg von vielen verschiedenen Käufern getragen wurde. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich nachhaltig ist. $SPX6900 hat derzeit also hohes Potenzial für eine weitere Kurssteigerung.

(Der Kurs von $SPX6900 ist mit dem starken Anstieg über das alte Allzeithoch gebrochen - Quelle: Tradingview.com)

Beim Anstieg von $SPX6900 gibt es trotz des starken Anstiegs und des klaren Aufwärtstrends einen Punkt, den Investoren beachten sollten. Denn der Kurs ist mittlerweile sehr weit gelaufen. Das bedeutet, dass die nächste Korrektur kurz bevorstehen könnte. Diese könnte bis zum ehemaligen Allzeithoch bei 1,0376 US-Dollar laufen. Anschließend ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs allerdings wieder zu steigen beginnt. Dabei könnte $SPX6900 sich noch einmal verdoppeln. Höhere Gewinne sind aufgrund der bereits hohen Marktkapitalisierung eher unwahrscheinlich. Anleger, die Gewinne von x10 und mehr erzielen wollen, sollten sich nach Alternativen umsehen. Eine interessante könnte laut verschiedener Analysten Flockerz ($FLOCK) sein.

Wie hoch ist das Potenzial von Flockerz?

Flockerz ist ein sehr interessantes Projekt, das stark auf seine Community setzt. Deshalb wird Flockerz oft auch "der neue Meme Coin des Volkes" genannt. Denn bei Flockerz erhalten alle Investoren vollumfängliches Mitspracherecht. Das bedeutet, sie können bei allen wichtigen Entscheidungen bei einer Abstimmung über die Zukunft des Projekts ihre Stimme abgeben und damit mitentscheiden. Dafür erhalten alle, die abstimmen, über die innovative Vote to Earn Funktion $FLOCK-Token als Belohnung.

(Flockerz bietet seiner Community einzigartige Vorteile wie eine innovative Vote to Earn Funktion - Quelle: flockerz.com)

Ein weiterer großer Vorteil für Anleger ist der Staking-Pool, über den Investoren ein passives Einkommen an $FLOCK-Token erzielen. Dieser bietet derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 305 Prozent pro Jahr. Die hohe Staking-Rendite könnte zwar mit mehr Token im Pool noch ein wenig sinken, aber sie wird wahrscheinlich noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben.

Das sind die Gründe dafür, dass der Coin schon auf fast 9 Millionen Dollar explodiert ist, obwohl er derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Auch die Community umfasst mittlerweile über 30.000 Follower auf X und Telegram. Anleger, die vom Potenzial von Flockerz profitieren wollen, haben noch für kurze Zeit die Gelegenheit, ihre $FLOCK-Token im günstigen Presale zu kaufen. Allerdings endet der Vorverkauf schon in Kürze, sodass der Einstieg schon bald teurer werden könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.