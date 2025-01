Toronto (ots/PRNewswire) -TORONTO, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ - Myant Corp., ein führendes Unternehmen im Bereich der Prävention chronischer Krankheiten durch Präzisionsmedizin, gab die Übernahme von mmHg Inc. bekannt, einem Unternehmen für digitale Gesundheit, das sich auf die Fernüberwachung des Blutdrucks, die Reduzierung des kardiovaskulären Risikos und das Management chronischer Krankheiten spezialisiert hat. Diese Übernahme erweitert die geografische Präsenz und die Marktabdeckung von Myant auf die USA, wo mmHg über einen bedeutenden Kundenstamm verfügt, einschließlich einer Partnerschaft mit einem der größten Hersteller von hochpräzisen, zuverlässigen medizinischen Geräten und Gesundheitsprodukten, A&D Medical.Diese Übernahme ist Teil einer umfassenderen Strategie der "Prävention durch Präzision", um eine neue Ära der personalisierten, KI-gestützten Fernversorgung voranzutreiben.Die Plattform von mmHg konzentriert sich auf die Bereitstellung einer effizienten, leitlinienkonformen Versorgung für das Management der kardiovaskulären Gesundheit, insbesondere in entlegenen Gebieten. Gesundheitsdienstleister erhalten durch die innovative Software die Möglichkeit, den Blutdruck und ein ganzes Spektrum wichtiger kardiovaskulärer Indikatoren aus der Ferne zu verfolgen und zu analysieren. Durch den Abgleich von Patientendaten mit klinischen Best Practices verbessert mmHg die Präzision der Entscheidungsfindung und fördert so rechtzeitige und präzise Interventionen. Renommierte Einrichtungen in ganz Nordamerika, wie Beth Israel Deaconess (Harvard Medical), Johns Hopkins, Columbia University, NYU, Tulane University und die University of British Columbia, verlassen sich auf die Plattform, um sowohl die Patientenversorgung als auch die klinische Forschung zu verbessern.Durch die Kombination der fortschrittlichen Fernüberwachungsfunktionen von mmHg mit der fortschrittlichen Material- und Textilcomputertechnologie von Myant erhalten Gesundheitsdienstleister Zugang zu kontinuierlichen Echtzeit-Patientendaten, die eine frühere Erkennung von Gesundheitsrisiken, personalisierte Behandlungspläne und eine bessere Behandlung chronischer Erkrankungen ermöglichen. Das Ergebnis ist eine frühzeitige Krankheitserkennung, die den Gesundheitszustand verbessert, die Zahl der Krankenhausaufenthalte verringert und die Lebensqualität erhöht."Unser Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, gesundes Altern für Millionen Menschen zu verwirklichen. Wir wollen chronischen Krankheiten den Kampf ansagen und neu definieren, was es bedeutet, älter zu werden. Diese Übernahme verbessert unsere Fähigkeit, umfassende Lösungen für die kardiovaskuläre Überwachung und das Risikomanagement anzubieten. Dadurch stärken wir unsere Rolle bei der Umgestaltung der digitalen Gesundheit und ermöglichen es dieser großen, alternden Bevölkerungsgruppe, jünger und länger zu leben", sagte Tony Chahine, CEO von Myant."Die Kombination aus Myants innovativer Textiltechnologie und der klinisch fundierten Softwarearchitektur von mmHg wird zweifellos die nächste Generation der personalisierten Pflegeversorgung hervorbringen, bei der Patienten in der Lage sein werden, klinisch relevante, kontinuierliche Vitaldaten an eine Plattform zu übermitteln, die die Daten auf effiziente und klinisch relevante Weise für Pflegeteams darstellt", so Peter Wood, Mitbegründer und Chief Operating Officer von mmHg Inc.Diese strategische Akquisition steht im Einklang mit den laufenden Bemühungen von Myant, KI und fortschrittliche Materialien zu nutzen, um die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und das menschliche Leben zu verlängern, und erweitert die vollständig vertikal integrierten Lösungen von Myant um neue FähigkeitenInformationen zu Myant:Myant verfolgt das Ziel, Lebensqualität für alle zu ermöglichen und zu verbessern. Wir nutzen die Fortschritte in den Bereichen KI, Medizin und erweiterte Materialien, um Gesundheit, Sicherheit, Verbindung und Zuversicht in jeder Lebensphase zu fördern.Myant führt eine Entwicklung an, bei der KI-Wächter die menschlichen Fähigkeiten durch textile Schnittstellen, eine vernetzte, schützende zweite Haut, verbessern können. Diese zweite Haut, die aus bahnbrechenden modernen Materialien besteht, fügt sich auf natürliche Weise in unseren Alltag ein und setzt neue Maßstäbe für eine nahtlose Interaktion mit der digitalen Welt.Vom frühen bis zum späten Leben haben KI-Wächter das Potenzial, das Wohlbefinden zu verbessern, die Sicherheit zu gewährleisten, die Art und Weise neu zu definieren, wie wir uns mit der Gesellschaft verbinden, und den universellen Zugang zur bestmöglichen Pflege zu jedem Zeitpunkt zu ermöglichen.Im Jahr 2024 expandierte Myant mit einem beträchtlichen Wachstum in die EU und holte den weltbekannten KI-Wissenschaftler Dr. Xin Gao als Chief AI Officer an Bord.Informationen zu mmHg Inc:mmHg Inc. ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das Lösungen für die Fernüberwachung des Blutdrucks und das kardiovaskuläre Risikomanagement anbietet. Ihre Produkte, die von Dr. Raj Padwal (ehemaliger CEO und Hauptgründer von mmHg), einem führenden Unternehmen im Bereich der kardiovaskulären Risikoreduzierung, Blutdrucküberwachung und technologiegestützten Pflege, mitentwickelt wurden, sind darauf ausgelegt, die klinische Versorgung zu verbessern, und werden in ganz Nordamerika von Gesundheitsdienstleistern und Forschern eingesetzt.Myant auf der Consumer Electronic Show (CES) 2025Vom 7. bis 10. Januar 2025 wird Myant am Stand 53618 im Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave. in Las Vegas, NV 89169, USA, vertreten sein.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Charles Andreoinfo@myant.cawww.myant.ca