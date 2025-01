Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD verzeichnet bemerkenswerte Fortschritte auf dem südamerikanischen Markt. In Brasilien konnte das Unternehmen im Jahr 2024 einen spektakulären Zuwachs bei den Zulassungszahlen verbuchen, mit insgesamt 76.713 Fahrzeugen, was einer Steigerung von 327,7 Prozent entspricht. Diese Entwicklung unterstreicht BYDs erfolgreiche Expansionsstrategie und festigt die Position des Unternehmens als globaler Akteur im Elektrofahrzeugsektor. Die beeindruckenden Zahlen aus Brasilien tragen zur positiven Gesamtentwicklung bei, die das Unternehmen seinem Ziel näher bringt, den Spitzenplatz im weltweiten Elektroautomarkt zu erobern.

Finanzielle Entwicklung im Fokus

Die robusten Verkaufszahlen spiegeln sich auch in den Geschäftsergebnissen wider. Im dritten Quartal 2024 erreichte BYD einen Gewinn je Aktie von 4,35 HKD, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,87 HKD darstellt. Der Umsatz kletterte auf 214,39 Milliarden HKD, verglichen mit 172,00 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum. Diese positive Entwicklung bestärkt Analysten in ihrer optimistischen Einschätzung für das Gesamtjahr 2024.

