Ross Branch bleibt nach 48-Stunden-Chrono in den Top 3

Hero MotoSports Team Rally, das Motorsportteam des weltgrößten Herstellers von Motorrädern und Rollern Hero MotoCorp, hat die zweite Etappe der Rallye Dakar 2025 erfolgreich abgeschlossen. Bei dieser Ausgabe der härtesten Rallye der Welt erwartete die Teilnehmer die berüchtigte 48-Stunden-Chrono-Prüfung.

Hero MotoSports Dakar Rally Stage 2 (Photo: Business Wire)

Der botswanische Hero Ross Branch lieferte eine beeindruckende Leistung ab und beendete die Etappe mit der fünftbestenZeit. Auch sein Teamkollege Nacho Cornejo zeigte eine bemerkenswerte Wettkampfstärke und belegte Platz 12.

Mit diesem Ergebnis verteidigte Ross seinen 3. Platz in der Gesamtwertung, nur 4 Sekunden hinter dem Zweitplatzierten. Auch Nacho zeigte seit dem Start des Rennens eine starke Leistung und liegt nun auf einem beachtlichen 9. Platz.

Seit Jahren demonstriert Hero 450 Rally eine bemerkenswerte Resilienz und Leistung bei der Rallye Dakar. Dass die 48-Stunden-Chrono-Etappe erneut ohne größere Probleme gemeistert wurde, unterstreicht die Zuverlässigkeit des Motorrads und die hervorragende Ingenieursleistung des Teams.

Etappe 2 war einzigartig und erstreckte sich über 1006 km an zwei Tagen. Am ersten Tag mussten die Teilnehmer um 17 Uhr an der nächstgelegenen der sechs ausgewiesenen Break-Point-Zonen anhalten, wo sie eine einfache Campingausrüstung und Verpflegung erhielten, um die Nacht zu überstehen. Am Abend des ersten Tages hatten beide Hero-Fahrer 609 km zurückgelegt und BP E erreicht dem vorletzten Break Point. Die Teilnehmer starteten heute früh und fuhren die restlichen 338 km der Sonderprüfung bis zum Ziel. Um die zweite Hälfte der anspruchsvollen Etappe zu bestreiten, machten sich die Fahrer am Montagmorgen in derselben Reihenfolge auf den Weg, in der sie an ihren jeweiligen Break Points angekommen waren.

Mit der morgigen dritten Etappe geht die Rallye nun in nördlicher Richtung nach Al Henakiah weiter, wo die Teilnehmer Sonderprüfungen auf Zeit auf einer Strecke von insgesamt 496 km erwarten. Die Etappe beginnt mit technischen Abschnitten, gefolgt von schnellen Strecken, die Geschicklichkeit bei hoher Geschwindigkeit erfordern. Diese schnellen Abschnitte bieten zwar die Chance, Zeitvorteile zu erzielen, bergen aber auch erhebliche Risiken. Ein einziger Fehler kann schwerwiegende Folgen haben.

