Las Vegas (ots/PRNewswire) -Genießen Sie atemberaubende Bilder mit den leistungsstarken K300s, L2 Plus und T2 Serien von YaberLAS VEGAS, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ - Yaber, ein Pionier im Bereich der Unterhaltungsprojektoren, stellt drei bahnbrechende Modelle vor: den Ultrakurzdistanz-Laserprojektor K300s, den Soundprojektor L2 Plus für den Einsatz im Kino und die T2-Serie. Diese hochmodernen Projektoren zeigen das Engagement von Yaber, die Grenzen der Home-Entertainment-Technologie zu verschieben und den Verbrauchern unvergleichliche Seh- und Hörerlebnisse zu bieten, die bisher nicht möglich waren.Unterhaltung in Kinoqualität - überall: Yaber K300s Ultra-Kurzdistanz-ProjektorDer Yaber K300s definiert Home Entertainment mit Ultra-Kurzdistanz-Technologie neu und projiziert ein 100-Zoll-Bild aus 24,8 cm Entfernung. Die Triple-RGB-Lasertechnologie sorgt für lebendige Farben (150 % NTSC), 1000 ANSI-Lumen Helligkeit und NovaGlow für eine gleichmäßige Darstellung. Zwei 15-Watt-JBL-Lautsprecher mit Dolby sorgen für ein beeindruckendes Klangerlebnis, während Sofort-Autofokus und Smart Keystone die Einrichtung vereinfachen und erweiterte Anschlussmöglichkeiten sowie 50 % Energieeffizienz die Benutzerfreundlichkeit verbessern.Zum Preis von 999,99 US-Dollar ist der K300s ab dem 15. Januar auf der offiziellen Yaber-Website erhältlich und wird in Kürze im Einzelhandel in den USA, Japan, Europa und Taiwan eingeführt.Erhöhen Sie das Home Entertainment-Erlebnis: Yaber L2 PlusDer Yaber L2 Plus Projektor ist perfekt für das Home Entertainment geeignet und kombiniert HD-Bildqualität, kraftvollen Sound und einfache Bedienung. Sein Abstrahlverhältnis von 1,35:1 ermöglicht eine flexible Platzierung, wodurch er sich auch für kleinere Räume eignet. Mit einer Auflösung von 1080p, einer Helligkeit von 700 ANSI-Lumen und zwei 8-Watt-JBL-Lautsprechern liefert er atemberaubende Bilder und Audio in Kinoqualität. Die Keith-Haring-Sonderausgabe sorgt für einen stilvollen Touch.Mit freihändigem Autofokus, intelligenter Bildschirmausrichtung und einem Geräuschpegel von unter 35 dB bietet der L2 Plus einen leisen, nahtlosen Betrieb. Der Mindestverkaufspreis beträgt 199 US-Dollar, und das Gerät wird ab dem zweiten Quartal 2025 auf der offiziellen Yaber-Website (http://www.yaber.com/) und in US-Offline-Shops erhältlich sein.Tragbare Unterhaltung neu definiert: Yaber Projektor der Serie T2Der Projektor der Yaber T2-Serie glänzt durch sein innovatives, batteriebetriebenes Design und bietet eine Betriebsdauer von bis zu 2,5 Stunden, was ihn ideal für Filmabende im Freien und Campingabenteuer macht. Die native 1080p-Auflösung und der von Dolby Audio unterstützte JBL-Sound sorgen für ein beeindruckendes Erlebnis, ganz gleich, ob der Benutzer einen gemütlichen Film unter dem Sternenhimmel oder einen lebhaften Sommerausflug genießen möchte. Die Keith Haring-Sonderausgabe verleiht dem Modell einen kreativen Touch und hebt seinen Stil hervor. Verpassen Sie nicht das exklusive CES-Angebot - holen Sie sich den T2 für nur 225 US-Dollar mit dem Code CEST220OFF auf Amazon US (https://www.amazon.com/gp/product/B0D69M55YM?maas=maas_adg_2E369B0F3FFAD63C0AED73138B7A3BC4_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1), verfügbar vom 7. bis 12. Januar.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588007/Yaber_Laser_K300s_Projector.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2588008/Yaber_L2_Plus_Projector.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yaber-auf-der-ces-2025-color-the-movie-night-302339930.htmlPressekontakt:Cloris Yang,cloris@yaber.comOriginal-Content von: YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164831/5943767