Las Vegas (ots/PRNewswire) -ESR, die meistverkaufte Marke für MagSafe-Zubehör auf Amazon, hat auf der CES 2025 zwei bahnbrechende Produkte vorgestellt: die ESR HaloLock MagMouse kabellose Maus und den ESR Geo Digital Pencil. Mit diesen Produkten erweitert ESR sein Portfolio und tritt offiziell in den Bereich des mobilen Büros ein. Ziel ist es, Produktivität und Komfort für mobile Arbeitsumgebungen auf ein neues Level zu heben."Die MagMouse und der Geo Digital Pencil verkörpern unsere Vision, die Nutzung von Technologie einfacher, effizienter und nahtloser zu gestalten", sagt Tim Wu, CEO von ESR. "Diese Innovationen bieten nicht nur bahnbrechende Funktionalität, sondern erweitern auch unsere Mission, den Alltag unserer Nutzer spürbar zu verbessern."MagMouse: Die weltweit erste magnetisch aufladbare MausDie ESR HaloLock MagMouse wurde speziell für mobile Profis entwickelt. Sie kombiniert innovatives Design mit modernster Technologie, um ein nahtloses Erlebnis zu schaffen.- Tragbares magnetisches Design: Mit einem magnetischen Sockel für Tablets oder Laptops bietet er sofortigen Komfort zum Mitnehmen.- Schnellaufladung: Mit einem integrierten Schnellladekabel liefert die MagMouse in nur 1 Minute Ladezeit genug Energie für 4 Stunden Nutzung. Eine vollständige Aufladung in 45 Minuten ermöglicht bis zu 160 Stunden Betriebszeit.- Dual-Konnektivität: Dank 2.4G- und Bluetooth-Verbindungen (BT5.0) können Nutzer mühelos zwischen zwei Geräten wechseln, einschließlich MacBooks, iPads und Windows-Laptops.- Ergonomisches Design: Die konturierte Form passt sich perfekt der Handfläche an und sorgt für langanhaltenden Komfort bei intensiven Arbeitssitzungen. Leise Tasten reduzieren Geräusche um 90 %, was einen ablenkungsfreien Arbeitsplatz ermöglicht.- Präzision und Kontrolle: Ein Vier-Wege-Scrollrad und 6 anpassbare DPI-Einstellungen (800 bis 4800) bieten höchste Flexibilität für unterschiedliche Aufgaben.Geo Digital Pencil: Kreativität trifft SicherheitDer Geo Digital Pencil vereint Funktionalität, Präzision und Sicherheit in einem eleganten Design. Es ist das ideale Werkzeug für kreative Profis und Menschen, die viel unterwegs sind. Es ist weitgehend kompatibel mit allen iPad-Modellen, die nach 2018 veröffentlicht wurden (außer iPad 10 für magnetische Befestigung).- "Wo ist?"-Integration: Der Stylus ist mit Apples "Wo ist?"-Netzwerk kompatibel und verfügt über einen integrierten Lautsprecher, sodass er leicht auffindbar ist.- Präzise Leistung: Mit Handballenabweisung, Neigungsempfindlichkeit und einer ultrafeinen 1,5-mm-Spitze ermöglicht der Stylus ein natürliches Schreib- und Zeichenerlebnis.- Anpassbare Funktionen: Eine Bluetooth-Verbindung ermöglicht Shortcut-Tasten für häufig genutzte Funktionen sowie die Echtzeit-Überwachung des Akkustands.- Effiziente Ladung: In nur 30 Minuten ist der Stylus vollständig geladen und bietet bis zu 12 Stunden ununterbrochene Nutzung.Über ESRSeit seiner Gründung im Jahr 2009 hat ESR eine Community von über 100 Millionen Nutzern weltweit aufgebaut. Als führende Marke für MagSafe-Zubehör steht ESR für innovative Lösungen, die den Alltag einfacher machen - von robusten Hüllen bis zu kabellosen Ladegeräten, die neue Maßstäbe setzen. ESR bleibt seinem Ziel treu, Technologie für alle zugänglicher und funktionaler zu gestalten.