Ravensburg (ots) -Das Erotik-Dating Portal Sexportale-Vergleich.de hat für das Jahr 2024 eine umfassende Analyse des Pornokonsums in Deutschland veröffentlicht. Die Ergebnisse basieren auf über 759 spezifischen Suchbegriffen und dem monatlichen Suchvolumen bei Google. Sie offenbaren nicht nur einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu 2023, sondern auch überraschende regionale Unterschiede.Pornokonsum erreicht neuen HöchststandMit insgesamt 57,7 Millionen Suchanfragen pro Monat ist der Pornokonsum in Deutschland 2024 um rund 34% gegenüber 2023 gestiegen. Besonders auffällig: Hessen ist der Spitzenreiter, sowohl in absoluten Zahlen (16,9 Millionen Suchanfragen pro Monat) als auch relativ zur Bevölkerung. Hier sucht im Durchschnitt jeder Deutsche über 14 Jahre 3-mal monatlich nach pornografischen Inhalten.Regionale Unterschiede: Die Top- und SchlusslichterNeben Hessen liegen auch Nordrhein-Westfalen (9,5 Millionen Suchanfragen) und Bayern (7 Millionen Suchanfragen) im absoluten Ranking weit vorne. Die geringsten Zahlen verzeichnen kleinere Bundesländer wie Bremen (305.200 Anfragen) und das Saarland (441.780 Anfragen). Auch relativ zur Bevölkerung zeigt sich ein differenziertes Bild: Während Hessen mit 307% der Einwohner über 14 Jahre dominiert, sind Sachsen-Anhalt und das Saarland mit etwa 51% eher zurückhaltend.Suchtrends: Was die Deutschen interessiertDie Analyse zeigt auch, welche Inhalte die Deutschen besonders anziehen:- Plattformen wie "Porn Hub" und Suchbegriffe wie "free porn" stehen an der Spitze.- Technologische Trends wie VR- und Animated Porn gewinnen an Popularität.- Tabu-Themen wie "family porn" und nationale Vorlieben wie "german porn" prägen weiterhin die Suchtrends.Vergleich zu 2023: Ein rasanter AnstiegDie Zahlen aus 2024 zeigen einen klaren Aufwärtstrend: Im Jahr 2023 wurden noch 42,9 Millionen Suchanfragen pro Monat verzeichnet. Mit einem Anstieg von 34% und einer Steigerung der relativen Werte von 950,5% auf 1200% der Bevölkerung über 14 Jahre wird deutlich, dass Pornografie ein zunehmend präsenter Bestandteil des digitalen Lebens ist.Fazit: Pornografie bleibt Tabuthema und Trend zugleichDie Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild: Während Hessen den Konsum dominiert, zeigen kleinere Bundesländer wie Bremen oder das Saarland deutlich geringere Zahlen. "Diese Analyse zeigt, dass Pornografie eine wichtige Rolle im digitalen Alltag vieler Menschen spielt, jedoch kaum offen diskutiert wird. Die regionalen Unterschiede laden zum Nachdenken ein", so ein Sprecher von Sexportale-Vergleich.de.