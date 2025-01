Humanetics Digital Europe hat seine neueste repräsentative Reihenmessung über die Körpermaße der Menschen in China abgeschlossen. Zentrale Ergebnisse der Studie namens "SizeWorld CHINA": Die chinesische Bevölkerung wird immer größer, breiter und schwerer. Für die Untersuchung sammelten die Studienmacher die Körpermesswerte von über 9.000 weiblichen und männlichen Probanden zwischen 6 und 75 Jahren aus unterschiedlichen chinesischen Regionen. Als erste Reihenmessung dieser Art, die auch Kinder berücksichtigt, setzt SizeWorld CHINA neue Standards für die Bekleidungs-, Automobil- und Ergonomiebranche. Anke Rissiek, Director of Humanetics Body Data Consulting Services, sagt: "Die Untersuchungsergebnisse von SizeWorld CHINA werden einen erheblichen Einfluss auf das Design von in China verkauften Produkten haben."

Die neuen Erkenntnisse über die chinesische Bevölkerung sind entscheidend für Branchen, die für den Erfolg ihrer Produkte in China auf genaue, aktuelle Körperdaten angewiesen sind. SizeWorld CHINA wird dazu beitragen, Größentabellen und Gradierungssysteme zu verfeinern, die auf spezifische Zielgruppen zugeschnitten sind. Bekleidungsunternehmen können ihre Designs und Größen besser an den Markt anpassen, während die Automobilindustrie die Daten zur Verbesserung von Sicherheitsmerkmalen und für die ergonomische Auslegung von Fahrzeugen nutzen kann.

Verfügbarkeit und Einsatz der Daten

Seit Ende Oktober 2024 sind die Ergebnisse von SizeWorld CHINA im iSize-Portal von Humanetics verfügbar, dem weltweit größten Online-Portal von 3D-Körperdaten. Die iSize-Daten sind eine wichtige Quelle für Designer, um etwa bei ihren Entwürfen für Kleidung und Fahrzeuge die Bedürfnisse der Endverbraucher berücksichtigen zu können. Seit November sind die Studiendaten außerdem in der neuesten Version der RAMSIS-Software von Humanetics integriert. RAMSIS wird von Ergonomie-Ingenieuren in der Automobilbranche, der Luft- und Raumfahrt und in der Industrie eingesetzt, um den Komfort und die Sicherheit in kritischen Umgebungen für Insassen unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Geschlechts zu optimieren. Die RAMSIS-Datenbank kann auf Basis der detaillierten Messwerte außerdem künftige Bevölkerungsentwicklungen über die nächsten 30 Jahre vorhersagen und Unternehmen so wertvolle Erkenntnisse für die langfristige Produktentwicklung liefern.

Weitere Studiendetails

Im Rahmen der Untersuchung wurden 36.000 3D-Scans in vier verschiedenen Körperpositionen durchgeführt. Für jeden Teilnehmer wurden präzise Messwerte gemäß den Normen ISO 7250, ISO 8559, ASTM und RAMSIS extrahiert, um Genauigkeit und Vergleichbarkeit für alle Industriebereiche gewährleisten. Zusätzlich wurden aus diesen Scans Avatare generiert, die eine realistischere Produktentwicklung in verschiedenen Branchen ermöglichen. Die letzte Studie dieser Art wurde 1988 durchgeführt, fokussierte aber ausschließlich auf Erwachsene und bezog weniger Messwerte ein.

Die Reihenmessung folgt der globalen Methodik von Humanetics und ist kompatibel mit anderen Erhebungen wie SizeGERMANY, SizeITALY und Size NorthAmerica, was eine internationale Vergleichbarkeit sicherstellt. Neben den Körperscans füllten die Teilnehmer einen umfassenden soziodemografischen Fragebogen aus, der Themen wie Basisdaten, Bekleidungs-, Sport- und Automobilvorlieben abdeckte, die bei der individuellen Datenanalyse berücksichtigt werden können.

