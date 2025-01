GIGABYTE Technology, international bekannt für seine F&E-Funktionen und führender Innovator von Server- und Rechenzentrumslösungen, steht auch in dieser für die Weiterentwicklung von KI und Computing kritischen Zeit an der Spitze der technologischen Innovation. GIGABYTE besitzt ein umfassendes KI-Produktportfolio und wird auf der CES 2025 sein gesamtes Sortiment an KI-Computing-Lösungen vorstellen, von Rechenzentrumsinfrastruktur bis hin zu IoT-Anwendungen und Personal Computing. Dabei wird das Unternehmen zeigen, wie sein umfangreiches Produktangebot in dieser KI-gestützten Ära digitale Transformation in allen Sektoren ermöglicht.

GIGABYTE Demonstrates Omni-AI Capabilities at CES 2025: Comprehensive Computing Solutions from Cloud to Edge (Photo: Business Wire)

KI aus der Cloud antreiben

Große KI-Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) umfassen mittlerweile hunderte Milliarden bis Billionen von Parametern. Angesichts dessen sind robuste Trainingsumgebungen (Rechenzentren) zu einer kritischen Anforderung im KI-Wettlauf geworden. GIGABYTE bietet drei unterschiedliche Lösungen für KI-Infrastruktur:

1. KI-Superserver

Durch strategische Partnerschaften mit Branchenführern ist GIGABYTE stets führend dabei, unterschiedlichste KI-Server-Lösungen auf den Markt zu bringen. Auf der CES 2025 wird das Unternehmen KI-Server mit den neusten AMD Instinct MI300- und Intel® Gaudi® 3-KI-Beschleunigern und NVIDIA HGX vorstellen. Jedes Modul ist mit High-Speed Interconnects und Cache-Speicher für parallele Computing-Anforderungen ausgestattet.

2. Rack-Scale- Cluster-Computing der Rechenzentrumsklasse

Der bahnbrechende NVIDIA GB200 NVL72 besitzt eine "Rack-as-a-GPU"-Architektur, wobei jeder Server NVIDIA GB200 Grace Blackwell-Superchips unterstützt, die über NVIDIA NVLINK®-C2C mit zwei NVIDIA B200 Tensor Core-GPUs verbunden sind und eine 30-mal schnellere Inferenzleistung als gleichwertige H100-Konfigurationen bieten. Der neue ORv3-Rechenknoten ergänzt dieses Angebot durch NVLink-Konnektivität und Direct Liquid Cooling, wodurch eine FP4-Rechenleistung von 40 TeraFLOPS pro Knoten erreicht wird.

3. Fortschrittliche Flüssigkeitskühllösungen

Die innovativen All-in-One-DLC-Systeme (Direct Liquid Cooling) von GIGABYTE mit integrierten Servern, Cold Plates und Verteilern für bessere Handhabbarkeit definieren die Recheneffizienz neu. Diese Technologie sorgt für eine deutliche Verbesserung der Rechenzentrumseffizienz, bei gleichzeitiger optimaler Leistung und Nachhaltigkeit aller Server mit den neusten Prozessoren von AMD, Intel und NVIDIA.

KI abseits der Cloud: Edge Computing und tagtägliche Innovation

Mit der neusten BRIX mini PC-Serie, die integrierte Neural Processing Units (NPU) und Unterstützung für erweiterte KI-Dienste, einschließlich Microsoft Copilot+ und Adobe, bietet, erweitert GIGABYTE KI-Funktionen auf den Netzwerkrand. Die industriellen Rechenlösungen des Unternehmens mit NVIDIA® Jetson Orin unterstützen Anwendungen von Präzisionsautomatisierung bis hin zu intelligenter Robotik.

Im Bereich der autonomen Fahrzeuge setzt GIGABYTE die Weiterentwicklung der ADAS- (Advanced Driver Assistance Systems) und Telematik-Technologien fort, indem es die Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge und intelligenter Transportsysteme unterstützt.

KI im Personal Computing

GIGABYTE stellt auf der CES 2025 eine Reihe bahnbrechender KI-gestützter Verbraucherprodukte vor, darunter das Top-Produkt, KI-PCs mit dem zentralen Feature: dem exklusiven KI-Agent "GiMATE" von GIGABYTE, der auf der fortschrittlichen LLM-Technologie mit intuitivem "Press and Speak"-Feature aufbaut, durch das eine nahtlose Hardware- und Softwaresteuerung für optimale Einstellungen in jedem Szenario sichergestellt wird. Zusammen mit den Grafikkarten der GeForce RTX 50-Serie mit NVIDIA® Blackwell und KI werden die Kühllösungen von Spitzenmodellen aktualisiert. Neu eingeführt werden die AMD B850- und Intel B860-Mainboards und OLED-Monitore sowie die Upgrades an der Lösung für lokales KI-Training AI TOP.

All-In in puncto KI

CES versammelt globale Technologieführer, die Innovationen zeigen und KI als Zukunft des Computing definieren. An der Spitze steht GIGABYTE mit der Verbindung von Cloud-Rechenzentren, Edge Computing und persönlichen Geräten in einem einheitlichen Ökosystem. Die Aussage von President und Chairman Dandy Yeh, "Mit GIGABYTE wird KI allgegenwärtig", unterstreicht den kontinuierlichen Einsatz des Unternehmens, KI weiterzuentwickeln. GIGABYTE wird weiterhin die Grenzen der Rechenleistung sprengen, das Systemarchitekturdesign optimieren und KI-Anwendungen in allen Szenarien ausbauen, um transformative Fortschritte für eine intelligentere Zukunft zu fördern.

Besuchen Sie die CES-Veranstaltungsseite von GIGABYTE. https://www.gigabyte.com/Events/CES

