Der Durchbruch in der Quantenforschung sorgt für Aufwind bei Tech-Aktien. Welche Unternehmen am stärksten profitieren und warum Experte Florian Söllner besonders Alphabet und IBM hervorhebt. Der Quantensprung: Alphabet und Google führen das Rennen an Mit dem Durchbruch in der Quantenforschung durch Google Willow hat sich das Potenzial der Quantencomputing-Technologie eindrucksvoll gezeigt. Florian Söllner, Experte und Analyst bei DER AKTIONÄR (gehört ...

Den vollständigen Artikel lesen ...