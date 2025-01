XRP Prognose: Bullisch! Nächste 470 % Kursexplosion voraus?

Bitcoin führt in den letzten 24 Stunden die Top 10 im Kryptomarkt an und steigt mit einem Kursplus von 2,2 Prozent wieder über 100.000 US-Dollar. Dennoch ist XRP einer der stärksten Coins in der letzten Woche und kann um rund 20 Prozent zulegen. Damit nähert sich die drittwertvollste Kryptowährung der Welt schon wieder dem Verlaufshoch.

Nun könnte XRP die Trendlinie überwinden, zuletzt stabilisierte sich der Kurs in der eingezeichneten Formation, die nach der parabolischen Entwicklung eine Konsolidierung brachte. So wurde der überkaufte Zustand nach RSI abgebaut. eine neue Chance für die Bullen könnte sich anbahnen:

Experte wird bullisch - kann XRP um 470 % steigen?

Der SuperTrend Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug, das basierend auf Volatilität und gleitenden Durchschnitten Kauf- und Verkaufssignale liefert. Dieses wird direkt im Chart angezeigt und folgt dem Kurs wie ein Trendkanal. Ein Signalwechsel tritt ein, wenn der Kurs die SuperTrend-Linie durchbricht. Befindet sich der Kurs oberhalb der Linie, zeigt der Indikator einen Aufwärtstrend an.

The last time the SuperTrend indicator flipped bullish on the 12-hour chart, $XRP went up 470%… It just flipped bullish again. pic.twitter.com/tqj40dO9nV - Ali (@ali_charts) January 6, 2025

Laut Ali Martinez signalisiert der SuperTrend Indikator auf dem 12-Stunden-Chart von XRP erneut einen potenziellen Aufwärtstrend, nachdem er zuletzt ein Kaufsignal erzeugte, das zu in der Vergangenheit zu einem Anstieg von 470 Prozent führte. Da der Indikator jetzt wieder auf "bullisch" gewechselt hat, könnte XRP vor einer neuen Rallye stehen.

Eine neue Analyse von Cointelegraph deutet ferner darauf hin, dass XRP ein Kursziel von 15 US-Dollar erreichen könnte. Der Grund: XRP habe ein bullisches Flaggenmuster gebildet, das als Fortsetzungsmuster gilt und auf eine potenzielle Rallye hindeutet. Unterstützt wird dieses Szenario durch einen Anstieg des Open Interest, was auf wachsendes Handelsinteresse hinweist. Sollte das Flaggenmuster bullisch aufgelöst werden, wäre ein weiterer Kursanstieg wahrscheinlich.

LATEST: $XRP forms a bull flag pattern targeting $15, backed by surging open interest and historical bullish momentum. pic.twitter.com/joPKfjC1Wc - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 6, 2025

Der erfahrene Trader Peter Brandt äußert sich derweil kritisch zur aktuellen bullischen Flaggenformation bei XRP. Dieser erklärt, dass sogenannte "Half Mast Flags" normalerweise innerhalb von sechs Wochen abgeschlossen sein sollten. Andernfalls könnten sie an Aussagekraft verlieren oder in ein anderes Muster übergehen. Brandt warnt, dass XRP zeitnah eine deutliche Kursbewegung zeigen muss, um das Muster zu bestätigen. Sollte die Formation jedoch erfolgreich abgeschlossen werden, sieht er ein enormes Potenzial mit einer möglichen Marktkapitalisierung von 500 Milliarden US-Dollar. Das würde einem erheblichen Kursanstieg entsprechen und könnte XRP in Richtung eines neuen Allzeithochs treiben. Denn aktuell wird XRP nur mit rund 140 Milliarden US-Dollar bewertet, womit sich XRP ungefähr vervierfachen und nahe der 10 US-Dollar bewegen würde.

Half mast flags should complete within six weeks, otherwise they should be viewed with great suspicion. This flag in $XRP needs to rock and roll soon, otherwise it will likely morph into something else TBD. But if it completes, then market cap of $500 B is possible pic.twitter.com/c7BHqnQFkP - Peter Brandt (@PeterLBrandt) January 6, 2025

Ripple Alternative: Flockerz-Presale endet in zwei Wochen - dezentraler Meme-Coin

Investoren, die über etablierte Kryptowährungen hinausdenken, richten derweil ihren Blick in einem bullischen Gesamtmarkt zunehmend auf neue Projekte mit hohem Wachstumspotenzial. Während XRP als Top 3 Kryptowährung weiterhin beliebt ist, gewinnen innovative Altcoins an Bedeutung. Ein vielversprechendes Projekt in diesem Bereich ist Flockerz (FLOCK), das bereits durch einen erfolgreichen Presale rund 9 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Zugleich setzt Flockerz bewusst auf eine dezentrale Konzeption, während XRP durch Ripple Labs mitunter als zu zentralisiert wahrgenommen wird.

Flockerz setzt sich bewusst von klassischen Meme-Coins ab, indem es dezentrale Strukturen konsequent in den Mittelpunkt stellt. Im Gegensatz zu zentral gesteuerten Projekten baut Flockerz auf ein modernes Governance-System, das auf einer dezentralen autonomen Organisation basiert. Diese Form der Organisation ermöglicht es der Community, entscheidend an der Weiterentwicklung mitzuwirken. Token-Besitzer haben die Chance, aktiv über strategische Entscheidungen abzustimmen und die Zukunft des Projekts mitzugestalten. Ein transparenter, gemeinschaftlicher Ansatz, der Manipulation vorbeugt und Vertrauen schafft, bildet dabei das Kernprinzip. So soll bei Flockerz ein bewusst fairer Meme-Coin entstehen.

Fragen zu geplanten Neuerungen, Marketinginitiativen oder Token-Verbrennungen werden nicht zentral entschieden, sondern in Abstimmungsverfahren demokratisch geklärt. Dadurch grenzt sich das Projekt von traditionellen Meme-Coins ab, bei denen Anleger meist wenig Einfluss auf strategische Entscheidungen haben. Hier sind sie einem kleinen Team ausgeliefert.

Eine besondere Facette des Projekts ist das "Vote-to-Earn"-Konzept. Teilnehmer, die an Abstimmungen teilnehmen, erhalten Belohnungen in Form von FLOCK-Token. Diese innovative Mechanik schafft einen finanziellen Anreiz für die Community, kontinuierlich aktiv zu bleiben.

Aktuell befindet sich der Presale in der Endphase. Für interessierte Anleger besteht die Möglichkeit, die Token direkt auf der offiziellen Website zu erwerben. Unterstützt werden verschiedene Kryptowährungen wie ETH, USDT und BNB. Die Teilnahme am Presale erfolgt unkompliziert: Wallet verbinden, die gewünschte Menge eingeben und den Tausch der Token durchführen. Doch bereits in zwei Wochen endet der Vorverkauf.

