Die End-to-End-3D-KI-Plattform Neural Concept und der führende Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen OPmobility arbeiten zusammen, um "Engineering Intelligence" in komplexe Herausforderungen der Automobilbranche und des Elektrofahrzeugdesigns einzubringen

- OPmobility nutzt die Neural Concept-Plattform, um das Produktdesign zu transformieren, einschließlich eines neuen, leiseren Kraftstofftanks für Hybrid-Elektrofahrzeuge

- Neural Concept wird auf der CES 2025 am Stand von OPmobility in der West Hall vertreten sein

CES -- Neural Concept, die führende End-to-End-3D-KI-Plattform, die Produktentwicklung und -design durch "Engineering Intelligence" transformiert, gab heute ihre Partnerschaft mit OPmobility bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen für nachhaltige Mobilität und einem Technologiepartner für OEMs. Neural Concept und OPmobility werden auf der CES 2025 in Las Vegas (7.-10. Januar) am OPmobility-Stand (West Hall) eine Reihe KI-gestützter Innovationen für den Automobilmarkt aus ihrer Partnerschaft vorstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250103405937/de/

End-to-end 3D AI platform Neural Concept and sustainable mobility leader OPmobility partner to bring 'Engineering Intelligence' to complex automotive challenges and EV design (Photo: Business Wire)

Die Partnerschaft mit Neural Concept hat es OPmobility ermöglicht, generative 3D-KI nahtlos in seine Produktentwicklung zu integrieren, die Automobilinnovation zu beschleunigen, die Robustheit des Designs zu erhöhen und sowohl Kosten als auch Markteinführungszeit zu reduzieren.

Über 70 OEMs und Tier-1-Zulieferer aus den Bereichen Automobil, Unterhaltungselektronik, Luft- und Raumfahrt und Mikroelektronik, darunter Bosch, LG Electronics, General Electric und Subaru, verlassen sich auf die Plattform von Neural Concept, um die End-to-End-Produktentwicklungszeiten um bis zu 75 zu verkürzen, Simulationen um das bis zu Zehnfache zu beschleunigen und multiphysikalische Eigenschaften wie Effizienz, Sicherheit, Akustik und Aerodynamik um bis zu 30 zu verbessern.

Produktentwicklungsteams in den verschiedenen Geschäftsbereichen von OPmobility nutzen jetzt die Plattform von Neural Concept, um "Engineering Intelligence" in ihre Entwicklungsprozesse einzubetten. Diese Integration ermöglicht es ihnen, fortschrittliche Designlösungen zu liefern, die auf komplexe Herausforderungen im Automobilbereich zugeschnitten sind. Ein Beispiel für KI-gestützte Produktinnovation, das OPmobility auf der CES 2025 vorstellt, ist ein neuartiges Kraftstofftankdesign für Drucktanks von Hybridelektrofahrzeugen (PHEV).

Beim Beschleunigen und Abbremsen des Fahrzeugs bewegt sich der Kraftstoff in herkömmlichen Kraftstofftanks von einer Seite zur anderen, was unerwünschte Geräusche verursacht. Die Simulation dieses komplexen Phänomens in PHEV-Kraftstofftanks erforderte bisher etwa 12 Stunden pro Entwurf, was eine schnelle Iteration und Optimierung der Konstruktionsphasen unmöglich machte. Mithilfe der 3D-KI-Plattform von Neural Concept können Ingenieure bei OPmobility jetzt akustische Druckänderungen und Strömungsdynamik in Sekunden statt in Tagen in 3D simulieren und vorhersagen. Diese Fähigkeit ermöglicht sofortige vielfältige physikalische Erkenntnisse, beschleunigt das Durchlaufen der Entwurfsphasen und optimiert die Produktentwicklung. So kann OPmobility den Lärm minimieren und die Markteinführungszeit erheblich verkürzen.

Pierre Baqué, CEO und Mitbegründer von Neural Concept, sagte: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit OPmobility auf der CES bekannt zu geben der weltweit wichtigsten Ausstellung für Produktinnovationen. OPmobility nutzt die durchgängige 3D-generative KI-Plattform von Neural Concept, um mit Engineering Intelligence im Zentrum der Produktinnovation komplexe multiphysikalische Eigenschaften schnell zu simulieren und datengesteuerte Designentscheidungen schnell und in großem Maßstab zu treffen. Die Integration von KI in alle Aspekte des Produktdesigns ist der neue Wettbewerbsvorteil für OEMs und Tier-1-Zulieferer und auch der Schlüssel zur Lösung globaler Herausforderungen mit sichereren, effizienteren und nachhaltigeren Produkten."

Neural Concept ist offizieller Aussteller der CES 2025 und wird die bevorstehenden Entwicklungen seiner Plattform in seinem offiziellen CES-Tagungsraum im The Venetian vorführen (7.-10. Januar). Möchten Sie eine Einladung zur Konferenz beantragen, wenden Sie sich bitte an ariane.grandjean@neuralconcept.com.

Über Neural Concept

Neural Concept wurde 2018 gegründet und bietet eine führende End-to-End-Plattform, die mit KI im Zentrum der Produktentwicklung die Art und Weise revolutioniert, wie Ingenieure Produkte konzipieren, konstruieren und validieren. Die fortgeschrittene Technologie von Neural Concept unterstützt Ingenieurteams durch generatives 3D-Engineering, prädiktive Analyse und kollaborative KI-Workflows und hilft Ingenieurteams der Spitzenklasse, die Entwicklungszeiten um bis zu 75 zu verkürzen, Produkteigenschaften wie Effizienz, Sicherheit, Geschwindigkeit und Aerodynamik zu verbessern und Ingenieuren zu ermöglichen, ihre Arbeit um das Zehnfache zu beschleunigen. Das Unternehmen arbeitet mit 40 der größten europäischen und asiatischen OEMs und 25 der 100 weltweit führenden Tier-1-Zulieferer zusammen. Neural Concept wurde aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) ausgegliedert und wird von weltbekannten Investoren wie Forestay Capital und der D. E. Shaw-Gruppe unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.neuralconcept.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250103405937/de/

Contacts:

Olly Cooper, ThoughtLDR

olly@thoughtldr.com neuralconcept@thoughtldr.com