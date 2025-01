The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2025ISIN NameDE000LB1M2X2 LBBW MTN.HYP.18/25DE000HLB5JT5 LB.HESS.THR.CARRARA01E/18US89153VAS88 TOTALEN.CAP.INT.19/25AU3CB0222370 AFR. DEV. BK 14/25XS1748479919 SANTANDER UK 18/25 MTNUS959802AY56 WESTERN UN 19/25US06417XAB73 BK NOVA SCOT 22/25 MTNUS05971BAE92 BANCO BTG P. 19/25 REGSUS24422EVY21 JOHN DEERE C 22/25 MTNUS06368FAE97 BK MONTREAL 22/25 MTNUS21688AAS15 CO. RABOBANK 22/25 MTNUS89114TZL96 TORON.DOM.BK 22/25 MTNDE000DW6CZZ5 DZ BANK IS.A1921DE000DW6CZ46 DZ BANK IS.A1926DE000DW6C0A4 DZ BANK IS.A1932US89236TKN45 TOYOTA M.CRD 23/25 MTNDE000HLB53S6 LB.HESS.THR.DUISBURG1E/23DE000DJ9ACA2 DZ BANK IS.A2360ES0L02501101 SPANIEN 24/25 ZODE000HLB5725 LB.HESS.THR.CARRARA07A/24