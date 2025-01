NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Auch wenn Sorgen über mögliche Belastungen durch die Gesundheitspolitik der Trump-Regierung gegen Ende 2024 ein Stück weit auf dem europäischen Pharmasektor gelastet hätten, bleibe er mittelfristig zuversichtlich, schrieb Analyst Florent Cespedes in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2025. Gründe seien gute Wachstumsperspektiven angesichts der demografischen Entwicklung und der Innovationskraft der Branche, in Summe attraktive Aktienbewertungen sowie die Barmittelgenerierung. Seine Favoriten seien Astrazeneca, gefolgt von Sanofi und Novartis./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 05:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 17:21 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012005267