Watlow®, ein führender Anbieter von Industrietechnologie und thermischen Systemen, begrüßt Klaus Aarestrup als neuen Regionalpräsidenten für Europa. Aarestrup berichtet direkt an Rob Gilmore, Watlows Chief Executive Officer (CEO), und ist für das Wachstum und die Rentabilität von Watlow in Europa verantwortlich. Er ist Mitglied des Führungsteams von Watlow.

Die Position des Regionalpräsidenten für Europa ist eine neue und wichtige Rolle bei Watlow. Zu Aarestrups spezifischen Aufgaben gehören die Struktur, Gestaltung und Umsetzung der Geschäfts-, Marketing- und Kundenstrategie für die Region Europa, einschließlich des erfolgreichen Wachstums mit Watlows Kunden und Vertriebspartnern. Er wird auch die lokalen Teams für Technik und Lieferketten der Kunden in der Region mit den wichtigsten Führungs-, Technik- und Fertigungsressourcen weltweit verbinden, um ein gleichzeitiges globales Wachstum der wichtigsten multinationalen Kunden in der Region zu ermöglichen. Darüber hinaus wird er mit der Leitung der Geschäftsbereiche von Watlow an unternehmensstrategischen Geschäfts- und Technologieplänen zusammenarbeiten, indem er regionale "Voice-of-the-Customer"-Möglichkeiten anbietet und sich für Produktinnovationen einsetzt, die für das regionale Wachstum notwendig sind.

Aarestrup ist ein erfahrener Fachmann, der den größten Teil seiner über 25-jährigen Karriere in Führungspositionen bei globalen Business-to-Business-Unternehmen verbracht hat. Zu seinen Erfolgen gehören die erfolgreiche Umstrukturierung von Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und ein über dem Branchendurchschnitt liegendes Wachstum. Er optimierte eine multikulturelle Matrix-Vertriebsorganisation auf globaler Ebene, steigerte die Vertriebseffizienz und erhöhte die Mitarbeiterzufriedenheit.

Vor seinem Eintritt bei Watlow war Aarestrup als Chief Sales Officer bei der INFIGON AG tätig und für den weltweiten Vertrieb, Service und die Anwendung sowie für die Kundenzufriedenheit und die Marken- und Marktkommunikation verantwortlich. Er hat einen Honors Executive Master of Business Administration-Abschluss von der IMD in Lausanne, Schweiz.

"Wir freuen uns, dass Klaus Europa für Watlow leiten wird", sagte Gilmore. "Er hat eine herausragende Erfolgsbilanz vorzuweisen und sein Führungsstil und seine Werte passen zur Unternehmenskultur von Watlow. Ich bin zuversichtlich, dass er ein beträchtliches Wachstum ermöglichen und engere Beziehungen zu unseren Kunden aufbauen wird."

Über Watlow

Watlow ist ein globales Unternehmen für Industrietechnologie, das sein erstklassiges technisches Know-how, seine fortschrittlichen thermischen Systeme und seine hervorragende Fertigungsqualität nutzt, um eine breite Palette von Temperaturregelungs-, Leistungsregelungs-, Heiztechnologien und Temperaturmessplattformen anzubieten. Watlow bringt seine Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen ein, darunter Halbleiterverarbeitung, Klimakammern, Energieprozesse, Dieselemissionen, medizinische Geräte und Gastronomiegeräte.

Seit 1922 hat Watlow seine Produktkapazitäten, Markterfahrung und globale Reichweite ausgebaut. Das Unternehmen hält mehr als 1.100 Patente und beschäftigt mehr als 4.200 Teammitglieder, die in 11 Produktionsstätten und neun Technologie- und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Europa und Asien arbeiten. Watlow ist in 95 Ländern durch Verkaufs- und Vertriebsbüros auf der ganzen Welt vertreten.

