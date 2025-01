Die Mercedes-Benz Group steht vor erheblichen Herausforderungen an der Börse, nachdem Befürchtungen über das Verfehlen wichtiger Renditeziele aufgekommen sind. Im aktuellen Marktumfeld zeichnet sich ab, dass die ursprünglich angestrebte Rendite von 14 Prozent möglicherweise nicht erreicht werden kann. Diese Entwicklung spiegelte sich bereits im vorbörslichen Handel wider, wo die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate einen leichten Rückgang verzeichnete. Trotz dieser Unsicherheiten zeigt sich der Automobilsektor insgesamt widerstandsfähig, was sich in der jüngsten Kursentwicklung der Mercedes-Benz-Aktie manifestiert.

Ausblick auf Dividende und Geschäftszahlen

Für Anleger gibt es dennoch positive Signale: Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 4,38 Euro je Aktie. Die durchschnittlichen Analystenerwartungen sehen das Kursziel bei 69,05 Euro, was deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Im vergangenen Quartal verzeichnete der Stuttgarter Automobilhersteller einen Umsatz von 34,53 Milliarden Euro, was zwar einen Rückgang darstellt, aber im Rahmen der Markterwartungen liegt.

