Mutares hat Asteri Facility Solutions erfolgreich an SOL Facility Services verkauft



Mutares hat Asteri Facility Solutions erfolgreich an SOL Facility Services verkauft München, 7. Januar 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat einen Vertrag über den Verkauf von Asteri Facility Solutions ("Asteri") an SOL Facility Services unterzeichnet, wobei das Closing am selben Tag stattfand. Der Exit wurde bereits im Dezember 2024 abgeschlossen, wobei die Veröffentlichung der Pressemitteilung aus Rücksicht auf die Geschäftsabläufe auf den Zeitpunkt nach den Feiertagen verschoben wurde. Nach einer erfolgreichen Neupositionierung von Asteri konnte Mutares eine Plattform für weiteres Wachstum schaffen. Asteri ist im Bereich des Soft Facility Management tätig. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm und bietet seine Dienstleistungen in ganz Schweden an, wobei der Schwerpunkt auf dem Großraum Stockholm, Göteborg und Malmö liegt. Das Unternehmen wird im Jahr 2024 schätzungsweise einen Umsatz von rund EUR 23 Mio. erwirtschaften und ca. 700 Mitarbeitende beschäftigen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Ich freue mich, den Verkauf unseres Portfoliounternehmens Asteri bekannt geben zu können. Der neue Eigentümer SOL Facility Services gehört zur finnischen SOL Group, die sich in Familienbesitz befindet und zu den größten Akteuren in den nordischen und baltischen Ländern zählt. Der Jahresumsatz der SOL Group beläuft sich auf über EUR 400 Mio. und das Unternehmen beschäftigt ca. 14.000 Mitarbeitende. Ich bin zuversichtlich, dass sich das Unternehmen unter dem neuen Eigentümer weiterhin auf dem richtigen Weg entwickeln wird." Erki Milistver, CEO von SOL Facility Services, kommentiert: "SOL hat eine starke Wachstumsagenda auf dem schwedischen Markt, und wir freuen uns, Asteri von Mutares zu übernehmen. Das professionelle Personal von Asteri und die starken Investitionen in nachhaltige Betriebsabläufe und starke Kundenbeziehungen passen perfekt zum Geschäftsmodell von SOL. Asteri ergänzt die aktuellen Aktivitäten von SOL in Schweden sowohl in Bezug auf die geografische Ausrichtung als auch auf den Fokus auf die Kundenbranche. Wir freuen uns auf eine für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

