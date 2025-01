Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Hauptinteresse der Marktteilnehmer gilt heute wohl dem ISM-Index des Dienstleistungsgewerbes, so die Analysten der Helaba.Regionale Stimmungsumfragen in dem Sektor würden ein gemischtes, per saldo aber leicht freundliches Bild zeigen, und so solle eine Befestigung des ISM-Serviceindex ins Kalkül gezogen werden, nachdem dieser im November deutlich gesunken gewesen sei. Die Wachstumshoffnungen in den USA lägen damit weiterhin auf dem Dienstleistungsgewerbe, wenngleich sich das Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes zuletzt ebenfalls habe verbessern können. Der Industrieindex liege aber noch immer unterhalb der Wachstumsschwelle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...