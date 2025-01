Köln (ots) -Das Tanzparkett ruft: Schon bald ist freitags wieder Tanz-Tag bei RTL und die neue Saison verspricht ein Feuerwerk an Talenten, Glamour und starken Performances. 14 hochmotivierte Prominente aus Schauspiel, Musik, Show und Sport sind bereit, die Tanzschuhe zu schnüren und ihre ganz persönliche Reise anzutreten. Wer hat das Zeug zum "Dancing Star 2025"?Diese Prominenten sind bei der 18. Staffel von "Let's Dance" dabei:Die prominenten Tanzschülerinnen:Jeanette Biedermann (44), Musikerinselfiesandra (25), Podcasterin & Content CreatorinMarie Mouroum (32), StuntfrauLeyla Lahouar (28), Reality-TV-StarPaola Maria (31), Content CreatorinChristine Neubauer (62), SchauspielerinSimone Thomalla (59), SchauspielerinDie prominenten Tanzschüler:Roland Trettl (53), TV-Koch & "First Dates -Gastgeber"Osan Yaran (38), ComedianDiego Pooth (21), Golfprofi & StudentTaliso Engel (22), Para-SchwimmerFabian Hambüchen (37), Ehemaliger ProfisportlerMarc Eggers (38), EntertainerBen Zucker (41), MusikerWas sagen die Stars zu ihrer sportlichen Herausforderung auf Deutschlands beliebtestem Tanzparkett?Simone Thomalla (59), Schauspielerin"Mit großer Freude und noch größerem Respekt stelle ich mich der Herausforderung 'Let's Dance'! Großartig, dass meine neue Staffel 'Frühling' für mich etwas später beginnen kann, so dass ich RTL in diesem Jahr zusagen konnte. Ich hoffe, meinen runden Geburtstag fit wie nie auf dem Tanzparkett feiern zu dürfen."Jeanette Biedermann (44), Musikerin"Ich freue mich auf 'Let's Dance', weil es seit Jahren eine meiner Lieblingsshows im TV ist. Und in diesem Jahr klappt es endlich auch zeitlich bei mir. Gleichwohl habe ich einen Riesen-Respekt vor der Leistung, die dort erbracht wird. Da ich tänzerisch eine absolute Freestylerin bin, ist es extrem spannend für mich in eine Choreographie einzutauchen und diese dann auch mit Herzblut und Seele zu füllen."Fabian Hambüchen (37), Ehemaliger Profisportler"Ich freue mich sehr bei 'Let's Dance' dabei zu sein, weil es für mich eine große Herausforderung ist und ich dafür aus meiner Comfort-Zone gehen muss. Das wird sehr aufregend und ich habe größten Respekt vor der Leistung jedes einzelnen. Ich werde alles geben und probieren so weit wie möglich zu kommen."Roland Trettl (53), TV-Koch & "First Dates -Gastgeber""Nach Kulinarik und Liebe fehlt mir nur noch das Tanzen, um mich komplett zu fühlen. Es gibt wenige Dinge, die mich emotional so berühren wie guter Tanz. Das möchte ich auch lernen."Christine Neubauer (62), Schauspielerin"Mein Herz ist gefüllt mit ganz viel Vorfreude, aber ich weiß natürlich um die gigantische Herausforderung. Nein, ich habe keine Angst, aber gewaltigen Respekt. Wenn ich es schaffe, mich im Kampf mit mir und meinem Druck zu besiegen, würde ich mir und meinem Tanzpartner wünschen, die älteste 'Let's Dance' Gewinnerin weltweit zu werden."Marc Eggers (38), Entertainer"Ich schaue 'Let's Dance' schon seit meiner Jugend, zumal ich damals als Breakdancer aktiv getanzt habe. Tanzen und Bewegung im allgemeinen hat mir immer sehr viel Kraft und Halt gegeben auch in meinen schwersten Stunden. Ich freue mich sehr, auf diese Reise auch wenn ich sehr viel Respekt habe, vor dem was auf mich zukommt."Weitere Zitate finden Sie hier im Media Hub.Wer kann es schaffen, die kritischen Augen der "Let's Dance"-Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González, zum Funkeln zu bringen? Wer wird das Publikum begeistern und die Tanzschuhe des letztjährigen Dancing Stars Gabriel Kelly ausfüllen? Das Moderatoren-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski begleitet die Live-Show.Wann "Let's Dance" startet, gibt RTL rechtzeitig bekannt."Let's Dance" wird von Seapoint Productions GmbH & Co. KG im Auftrag von RTL produziert.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Leyla Karsak: Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74233 | leyla.karsak@rtl.deLarissa Maly: Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5943918