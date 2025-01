Bonn (www.anleihencheck.de) - In Japan werden in dieser Woche Daten zum privaten Verbrauch erwartet, der in letzter Zeit dank hoher Lohnzuwächse und einer günstigen Beschäftigungslage eine der wichtigsten Triebkräfte des japanischen Wachstums war, so die Analysten von Postbank Research.Die Dezember-Umfrage zum Verbrauchervertrauen werde am Mittwoch veröffentlicht, und die Zahlen zu den Ausgaben der privaten Haushalte würden am Freitag bekanntgegeben. Das Verbrauchervertrauen sei im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen (November: 36,4 Punkte). Die Ausgaben der privaten Haushalte seien im letzten Berichtsmonat Oktober im Vergleich zum Vorjahr weniger stark gesunken als erwartet (-1,3%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...