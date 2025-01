Am Dienstag eröffnete der DAX den Handel mit einem Rückgang von 0,27 Prozent auf 20.163 Punkten. Damit testet der Kurs die 21-Tage-Linie. Am Montag hatte der deutsche Leitindex den höchsten Stand seit Mitte Dezember erreicht. Das Rekordhoch bei 20.522 Punkten bleibt weiterhin in greifbarer Nähe.Diese Unternehmen stehen am Dienstag im Fokus:Die Aktie von Mercedes-Benz gibt um 1,3 Prozent nach. Laut einem Bericht des Handelsblatts könnte der Autobauer sein bisheriges Renditeziel überdenken.Die Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...