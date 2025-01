LAS VEGAS (dpa-AFX) - Samsung wird einen schon vor Jahren angekündigten kugelförmigen Roboter fürs Zuhause als Produkt auf den Markt bringen. Das Gerät mit dem Namen Ballie AI werde in diesem Jahr verfügbar sein, kündigte der Elektronik-Riese zum Auftakt der Technik-Messe CES in Las Vegas an. Zum Preis gab es weiterhin keine Angaben.

Eine erste Version von Ballie hatte Samsung bereits vor fünf Jahren in Las Vegas vorgestellt. Das Gerät rollt durchs Zuhause und kann mit Hilfe von Kamera und Projektor kommunizieren. In einer Demonstration projizierte Ballie unter anderem einen Film auf die Wand. Zudem beantwortete der Roboter die Frage, welche von zwei gezeigten Weinsorten besser zu einem bestimmten Essen passt.

Amazon hatte bereits 2021 einen Roboter fürs Zuhause mit dem Namen Astro vorgestellt, der ebenfalls im Haushalt herumfahren kann. Der weltgrößte Online-Händler bietet die Geräte aber nach wie vor nur ausgewählten Interessenten in den USA an - und der Versuch, sie als Überwachungs-Roboter einzusetzen, wurde inzwischen wieder aufgegeben./so/DP/mis