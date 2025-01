Berlin (ots) -Einführung des ProLeap-Systems, der VersaLift-Navigation in der X50-Serie, eines bionischen Mehrgelenk-Roboterarms und einer Multi-Mopp-Ersatzstation für die nächste Generation der Reinigung.Dreame, Pionier innovativer Haushaltsgeräte, meldet sich mit besonderen Nachrichten: Auf der CES stellt der Hersteller gleich vier neue Innovationen vor, die die Art und Weise, wie wir unseren Haushalt pflegen, revolutionieren werden. In diesem Jahr werden bahnbrechende Technologien präsentiert: Der bionische Mehrgelenk-Roboterarm und die Multi-Mopp-Ersatzstation - sowie das ProLeap-System und die VersaLift-Navigation, die mit der kommenden X50-Serie debütieren wird.Diese Innovationen ermöglichen ein revolutionäres Reinigungserlebnis, das Intelligenz, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit vereint. "Bei Dreame setzen wir uns dafür ein, unseren Nutzern Lösungen zu bieten, die die Haushaltsreinigung wirklich mühelos gestalten. Die auf der CES 2025 vorgestellten Innovationen spiegeln unsere Vision wider, intelligentere und effizientere Technologien zu entwickeln, die nicht nur den Alltag erleichtern, sondern auch neue Maßstäbe in der Branche setzen. Durch den Einsatz von modernster KI und Robotik gehen wir gezielt auf reale Herausforderungen ein und verwandeln die Haushaltspflege in eine nahtlose und angenehme Erfahrung für unsere Nutzer", erklärt Sean Chen, Geschäftsführer von Dreame im Bereich Westeuropa.ProLeap-System & die VersaLift-Navigation: Neue Maßstäbe mit der X50-SerieDreame hat das neueste Produkt seiner Premium-Flaggschiff-X-Serie vorgestellt: den X50 Ultra Complete. Dieser wird mit dem innovativen ProLeap-System und der VersaLift-Navigation auf den Markt kommen - ergänzt durch die beliebten, ausziehbaren Wischmopps und Seitenbürsten. Damit werden mühelos Reinigungsaufgaben gemeistert. Außerdem navigiert der Saugroboter geschickt durch komplexe Wohnumgebungen und erreicht selbst schwer zugängliche Bereiche. Durch das Zusammenspiel der Innovationen wird eine umfassende Lösung für die Reinigung des gesamten Eigenheims - mit KI-gestützter Präzision und Effizienz - geboten.ProLeap-System: Nahtlose HindernisüberwindungErstmals auf der IFA 2024 vorgestellt, kommt das ProLeap-System nun offiziell in der neuen X50-Serie auf den Markt. Das ProLeap-System verfügt über zwei robotergestützte, einziehbare Beine, die den Saugroboter anheben und ihm somit ermöglichen, problemlos über Hindernisse wie Türschwellen und kleine Stufen zu fahren. Dieses System sorgt dafür, dass der Saugroboter kinderleicht verschiedene Bereiche wie Badezimmer, Küchen und Balkone erreicht.- Eine fortschrittliche Hindernisüberwindung, die keine Wünsche offen lässt: Das ProLeap-System bewältigt doppellagige Türschwellen von bis zu 6cm, sodass jeder Raum erreicht und gereinigt werden kann. Außerdem zeichnet sich der X50 Ultra Complete durch seine Langlebigkeit aus: Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 30.000 Zyklen ist das ProLeap-System für den langfristigen Einsatz konzipiert und gewährleistet eine gleichbleibend hohe Leistung über die Zeit.VersaLift-Navigation: Präzise Reinigung selbst unter niedrigen MöbelnAusgestattet mit dem ersten verstellbaren DToF-Sensor wird das Reinigungserlebnis auf ein neues Level gehoben - wortwörtlich. Das System hebt sich für eine 360-Grad-Scannung und senkt sich auf eine bahnbrechende Höhe von 8,9 cm*, um auch unter niedrigen Möbeln gründlich zu reinigen.- Reinigung - auch unter niedrigen Möbeln: Das des abgesenkten LDS (Laser-Distanzsensor) kann der X50 Ultra Complete enge Bereiche erreichen, die für andere Staubsauger schwer zugänglich sind. So kann man sich sicher sein, dass das komplette Eigenheim gesäubert wird.- KI-gesteuerte Intelligenz: Der X50 Ultra Complete vereint 3D-Wahrnehmung, RGB-Bildgebung, einen Dual-Laser und eine KI-Kamera mit LED-Beleuchtung, um eine präzise Navigation und effektive Hindernisvermeidung zu gewährleisten.Bionischer Mehrgelenk-Roboterarm: Die Zukunft der präzisen ReinigungAufbauend auf dem bahnbrechenden Dual Flex Arm für schwer zugängliche Ecken und der VersaLift Navigation für ultra-niedrige Räume, geht Dreame mit dem bionischen Mehrgelenk-Roboterarm einen mutigen Schritt nach vorn. Diese neue Technologie, die auf der CES vorgestellt wurde, ist darauf ausgelegt, die anspruchsvollsten Reinigungsherausforderungen mit Präzision, Flexibilität und Kraft zu meistern.Der Roboterarm ist mit fortschrittlicher KI-Erkennung und einem menschenähnlichen Gelenkdesign ausgestattet, das ihm ermöglicht, mühelos Verschmutzungen zu beseitigen, durch enge Räume zu navigieren und schwer erreichbare Bereiche zu reinigen - für ein nahtloses Reinigungserlebnis.- Kompakte Power mit außergewöhnlicher Reichweite: Angetrieben von einem leichten, aber leistungsstarken 4-Gelenk-Motor-Modul kann der Arm bis zu 30 cm ausfahren und Objekte (bis zu 400 g) heben, wie zum Beispiel Spielzeug oder Schuhe. So entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Aufräumaktion.- KI-gesteuerte Objekterkennung: Der Roboter nutzt strukturiertes Licht in Kombination mit einem KI-unterstützten Binokularsystem, um Gegenstände wie Hausschuhe, Kinderspielzeug und Haustierzubehör zu identifizieren und aufzuheben.- RGB-Kamera mit verstellbaren Blickwinkeln: Ausgestattet mit einer oben montierten RGB-Kamera bietet der Arm eine 360°-Abdeckung. Dies ermöglicht es den Nutzern, mit ihren Haustieren zu interagieren oder die Reinigung aus flexiblen Perspektiven zu überwachen.- Autonome Werkzeugbedienung: Der Roboterarm ist zudem in der Lage, eigenständig Werkzeuge wie Bürsten und Schwämme auszuwählen und einzusetzen. Mit einer Reichweite von bis zu 40 cm reinigt er mühelos enge Spalten.Mit dieser innovativen Technologie setzt Dreame neue Maßstäbe in der Welt der automatisierten Reinigung.Multi-Wischmopp-Austauschstation: Intelligente Reinigung ohne KreuzkontaminationDie neueste Multi-Wischmopp-Austauschstation von Dreame zielt darauf ab, ein entscheidendes Problem zu lösen: die Kreuzkontamination zwischen Räumen beim Wischen. Die intelligente Dockingstation, die Platz für bis zu drei Paar bietet, wechselt automatisch zwischen den Wischmopps für verschiedene Bereiche und sorgt so für eine hygienische Reinigung, die auf jeden Raum abgestimmt ist.- Vielseitige Wischmopps für unterschiedliche Anforderungen: Ob allgemeine Reinigung oder das Entfernen von Fettflecken und mehr - jedes Tuch ist für spezifische Aufgaben optimiert.- Intelligenter Moppaustausch: Das System ersetzt während des Wischens schmutzige Wischmopps und gewährleistet so gleichbleibende Ergebnisse in allen Räumen, ohne Schmutz oder Keime zu verbreiten.Ein Blick in die Zukunft: Dreames Vision für intelligentere HaushalteDie bahnbrechenden Technologien, die auf der CES vorgestellt worden sind, stehen für das Engagement des Unternehmens, reale Herausforderungen im Bereich Reinigung mit Innovation, Präzision und Benutzerfreundlichkeit anzugehen. Durch kontinuierliches Vorantreiben von Fortschritten in den Bereichen KI, Robotik und intelligentes Design geht Dreame nicht nur auf die heutigen Reinigungsbedürfnisse ein, sondern gestaltet auch die Zukunft der Haushaltspflege.Besuchen Sie Dreames Stand auf der CES 2025 und entdecken Sie, wie diese transformierenden Technologien das tägliche Reinigungserlebnis zu Hause verbessern können.Hinweis:*6 cm: Der Abstand zwischen den Stufen sollte größer als 4 cm sein. Bei der Überwindung eines einzelnen Hindernisses und einer einzelnen vertikalen Stufe beträgt die maximale Höhe des Hindernisses 4,2 cm. Basierend auf unseren internen Labortests. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.*8,9 cm: Nach dem Aktivieren der VersaLift-Navigation reinigt der Saugroboter unter Möbeln, die nahezu auf gleicher Höhe mit dem Gehäuse des Roboters sind, was zu Kratzern am Saugroboter führen kann. Bitte stellen Sie sicher, dass die Unterseite und Kanten der Möbel flach und ohne Vorsprünge sind, bevor Sie diese Funktion aktivieren.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Verbrauchertechnologie, das sich auf smarte Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel: den Alltag durch modernste Technologie zu bereichern. Mit über 150 Kernpatenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare maschinelle Bildverarbeitung, SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) und Mehrfachzyklonabscheidung entwickelt.Heute bietet Dreame eine breite Produktpalette an, darunter Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Akkustaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte - allesamt konzipiert, um kraftvolle Leistung und mühelose Reinigungserlebnisse zu liefern. 