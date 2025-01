Rapperswil (ots) -bexio ist in der Schweiz der führende Anbieter von Business-Software für Selbstständige, Kleinunternehmen und Startups. Viele der über 80'000 bexio-Kunden arbeiten mit einem Treuhänder zusammen. Mit dem neuen Produkt bexio Cockpit möchte bexio die Zusammenarbeit zwischen KMU und Treuhändern vereinfachen und ihnen Lösungen zur Verfügung stellen, um ihre Arbeit noch einfacher und effizienter zu gestalten.bexio-CPO (Chief Product Officer) Claudio Beltrametti erklärt, was es mit dem bexio Cockpit auf sich hat: "Das bexio Cockpit ist eine echte Innovation auf dem Schweizer Markt. bexio ebnet mit diesem Produkt vielen Treuhändern den Schritt in eine digitale Zukunft und hilft damit, die digitale Transformation der Treuhandbranche voranzutreiben und Treuhänder auf ihrem Weg zu externen, digitalen CFO der KMU zu begleiten."bexio zählt bereits seit Jahren zahlreiche Treuhänder zum Kundenstamm - aktuell über 7'000 Treuhänder. Bereits seit April 2024 stand die bexio Cockpit Beta Version ausgewählten Treuhändern zur Verfügung. Gemeinsam mit ihnen wurde das Produkt kontinuierlich weiterentwickelt, um den spezifischen Anforderungen der Treuhandbranche gerecht zu werden. Mit dem Launch für alle Treuhänder legt bexio nun einen bedeutenden Meilenstein in der Treuhandbranche.Zum Zeitpunkt der Lancierung des bexio Cockpits bietet dieses u. a. eine übersichtliche Mandantenverwaltung und ermöglicht die Erstellung von eigenen Prozessvorlagen, die die Zusammenarbeit sowie die täglichen Arbeitsabläufe mit den Mandanten erleichtern, digitalisieren und optimieren. Zudem erhalten die Treuhänder durch das Dashboard eine ganzheitliche Übersicht über ihre Mandanten. Die wichtigsten Finanzkennzahlen (KPI) können einfach und bequem eingesehen werden.Das bexio Cockpit vereint damit alle relevanten Funktionen auf einer Plattform und ermöglicht effizientes Arbeiten im Treuhand-Alltag. Als digitaler Arbeitsplatz vereinfacht das bexio Cockpit die Zusammenarbeit mit Mandanten und automatisiert wichtige Prozesse in einem Tool - entwickelt für die Bedürfnisse von Treuhändern. Die Registrierung und Nutzung der aktuellen Funktionen ist kostenlos.Claudio Beltrametti ergänzt: "Die heutigen Funktionen des bexio Cockpits sind erst der Anfang. Wir möchten die Digitalisierung im Treuhand-Business noch weiter vorantreiben und mit dem bexio Cockpit unseren Partnern, den Treuhändern, den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft zur Verfügung stellen - damit Treuhänder heute und auch morgen erfolgreich in der digitalen Welt bestehen und wachsen können. Gemeinsam mit bexio an ihrer Seite."Mehr Informationen zum bexio Cockpit: http://www.bexio.com/de-CH/bexio-cockpitÜber bexioDas Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG besteht mittlerweile seit über zehn Jahren, wächst stark, bedient über 80'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 200 Mitarbeitende. www.bexio.comPressekontakt:Jennifer Maurer, Kommunikation, media@bexio.comOriginal-Content von: bexio ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058603/100927629