NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Aktuelle Marktdaten für den November hätten gezeigt, dass die weltweiten Halbleiterverkäufe im November im Monatsvergleich stärker gestiegen seien als saisonal üblich, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten 8 von 11 Gruppen besser abgeschnitten als üblich und eine schlechter./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 05:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2025 / 05:21 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000226223