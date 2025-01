Rorschach/Wallisellen (ots) -Führungswechsel beim Schweizer Tochterunternehmen von Nomad FoodsBeim Tiefkühlkosthersteller Findus Switzerland AG, erfolgt in der Führung ein Stabswechsel. Zum Jahreswechsel 2025 übernimmt Judith Willert (45) die Geschäftsführung der Landesgesellschaft und berichtet an Markus Fahrnberger-Schweizer, General Manager Nomad Foods DACH. Sie folgt auf Lee Heaher, der nach 4 Jahren bei Findus in der Schweiz wieder nach Grossbritannien zurückkehrt."Mit Judith Willert", so Markus Fahrnberger-Schweizer, "gewinnen wir eine Persönlichkeit mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung des Unternehmenswachstums und der Rentabilität im FMCG-Sektor." Willert war zuletzt Executive Director der AIPPI, der Internationalen Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums. Zuvor war sie Director Global Distribution bei adidas, Managing Director bei der Valser Service AG sowie in verschiedenen Commercial Funktionen bei der Coca-Cola HBC AG in der Schweiz und international tätig.Pressekontakt:Alfred JansenHead of Corporate Affairs & Sustainability / DACHFindus/iglo/Nomad Foodsalfred.jansen@iglo.com+49 175 2939439Original-Content von: Findus Switzerland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101084/100927635