(shareribs.com) London 07.01.2025 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag leicht nach unten, bleiben aber insgesamt auf hohem Niveau. Die Anleger bleiben vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag vorsichtig. Die Ölpreise stehen weiterhin unter dem Einfluss der Hoffnung der Marktteilnehmer auf eine stärkere Nachfrage und der Sorge vor einer weiteren Abschwächung des Wachstums in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...