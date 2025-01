Berlin (ots) -Wann: 15.01., 17.01. und 20.01.2025Wo: Messe BerlinMessedamm 22, 14055 BerlinDie Halle 3.2 der Messe Berlin wird erneut zum Treffpunkt für Politik, Gesellschaft und Agrarbranche. Der ErlebnisBauernhof auf der Grünen Woche 2025 zeigt unter dem Motto "Ernährung sichern. Natur schützen." innovative Ansätze und nachhaltige Lösungen, die unsere Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zukunftssicher machen. Eröffnet wird die Agrarmesse am 17. Januar von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir gemeinsam mit Bauernpräsident Joachim Rukwied und der Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft, Lea Fließ.Unternehmen, Verbände und Organisationen aus der gesamten Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungsbranche diskutieren vor Ort über die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland.Diese steht vor der doppelten Aufgabe, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig unsere Umwelt und das Klima zu schützen. Moderne Technologien wie Drohnen, präzise, KI-basierte Bodenbearbeitung und alternative Antriebe für Landmaschinen bieten konkrete Lösungen.Der ErlebnisBauernhof zeigt, wie diese Innovationen bereits heute eingesetzt werden, um Landwirtschaft effizienter, ressourcenschonender und nachhaltiger zu gestalten.70 Partner aus der Agrar- und Ernährungsbranche sind anwesend und fördern den Dialog zwischen Verbrauchern, Landwirten und politischen Akteuren. Vom Stall, Feld und Supermarkt bis hin zu einer spannenden Schnitzeljagd durch vier interaktive Zukunftspfade: Der ErlebnisBauernhof verbindet Information, Dialog und Entertainment. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Diskussionen, Vorträgen und Aktionen bietet weitere Einblicke in die Welt der modernen Landwirtschaft.Landwirtschaft entdecken und erleben mit den ZukunftspfadenZukunftspfad Tier: Verantwortungsvoller Umgang mit Nutztieren und tierfreundliche, innovative Haltungsformen.Zukunftspfad Technik: Digitale Technologien für eine nachhaltigere Landwirtschaft.Zukunftspfad Natur: Biodiversität schützen und Ressourcen effizient nutzen.Zukunftspfad Boden: Die Grundlage für Ernährungssicherung und nachhaltiges BodenmanagementTermine im ÜberblickNutzen Sie die folgenden Pressetermine, um exklusive Einblicke zu gewinnen, spannende Interviewpartner zu treffen und Foto- und Videomöglichkeiten zu nutzen:1. Pressekonferenz- Wann: 15. Januar 2025, 09:45Uhr- Wo: Halle 3.2 Bühne, Messe Berlin- Wer: Joachim Rukwied (Präsident Deutscher Bauernverband), Lea Fließ (Geschäftsführerin Forum Moderne Landwirtschaft), Christoph Schulz (AgrarScout), Olivia Eberwein (AgrarScout)- Themen:1. Vorstellung der interaktiven Zukunftspfade zu Tier, Technik, Natur und Boden2. Erste Einblicke in die nachhaltigen Lösungen der modernen Landwirtschaft3. Praxisblick auf die politischen Herausforderungen4. Möglichkeit für exklusive Pressefotos2. Eröffnung des ErlebnisBauernhofs- Wann: 17. Januar 2025, 10:30 Uhr- Wo: Halle 3.2 Bühne, Messe Berlin- Wer:- Cem Özdemir (Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft)- Christoph Hansen (EU-Botschafter)- Joachim Rukwied (Präsident Deutscher Bauernverband)- Lea Fließ (Geschäftsführerin Forum Moderne Landwirtschaft)- Dr. Mario Tobias (Geschäftsführer Messe Berlin)- Highlights der Eröffnung:1. Feierliche Ansprache der hochkarätigen Gäste2. Offizielle Eröffnung3. Verleihung des Innovationspreises Moderne Landwirtschaft- Wann: 20. Januar 2025, 16:00 Uhr- Wo: Halle 3.2 Bühne, Messe Berlin- Wer: Sascha Lobo (KI-Experte), Hendrik Haase (Journalist), Lea Fließ (Forum Moderne Landwirtschaft), Lea Carlucci (Food Campus Berlin)- Themen:1. Wie Künstliche Intelligenz die Welt verändert und was dies für die Landwirtschaft bedeutet2. Verleihung Hauptkategorie und Sonderpreis "Regenerative Landwirtschaft"Melden Sie sich jetzt für die Veranstaltungen an. Individuelle Interviewanfragen sind willkommen.Pressekontakt:Beatrix ReißigLeitung Kommunikation / PressesprecherinForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7, 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 70Mobil +49 (0) 1523 396 8394E-Mail b.reissig@moderne-landwirtschaft.deWeb www.moderne-landwirtschaft.deInfokontor GmbHIrina OsterTel.: 0221 752 02 33E-Mail: io@infokontor.deOriginal-Content von: Forum Moderne Landwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29845/5943987