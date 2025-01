Hannover (ots) -Die A&M Unternehmerberatung GmbH, ein Beratungsunternehmen, das Handwerksbetriebe bei der Kunden- und Mitarbeitergewinnung unterstützt, gibt ihre Partnerschaft mit HERO Software bekannt. Ziel der Kooperation ist es, Handwerksbetrieben eine benutzerfreundliche Lösung für ihr Projekt- und Kontaktmanagement zu bieten.Alexander Thieme, Geschäftsführer der A&M: "Das Handwerk steht derzeit vor großen Herausforderungen - sei es durch den akuten Fachkräftemangel oder die sinkenden Auftragszahlen. Handwerksbetriebe, die lediglich auf Besserung hoffen, ohne selbst aktiv zu werden, werden zunehmend Schwierigkeiten haben, sich langfristig am Markt zu behaupten. Die Digitalisierung ist dabei ein entscheidender Faktor. Genau hier setzen wir an: Mit der neuen Schnittstelle haben Handwerksbetriebe die Möglichkeit, ihre Arbeitsprozesse maßgeblich zu optimieren. Die schnelle, einfache und fehlerfreie Übertragung von Kontaktdaten in die HERO-Software spart unseren Kunden nicht nur wertvolle Zeit, sondern trägt auch dazu bei, die Effizienz und Genauigkeit in der täglichen Arbeit zu steigern. Wir sind davon überzeugt, dass wir Handwerksbetrieben durch unsere Kooperation mit HERO Software einen echten Mehrwert bieten können, der ihnen dabei hilft, sich in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt zu behaupten."Die A&M ist auf die Beratung und Unterstützung von Handwerksbetrieben spezialisiert, die die Herausforderungen des modernen Marktes erfolgreich meistern möchten. Unter der Leitung von Alexander Thieme entwickelt das Beratungsunternehmen maßgeschneiderte Strategien, die Handwerksbetrieben dabei helfen sollen, neue Kunden zu gewinnen und qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Dabei setzen Alexander Thieme und sein Team auf praxisnahe Lösungen, die die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit im Handwerk nachhaltig steigern.Die Kooperation mit HERO Software ist ein weiterer entscheidender Schritt auf dem Weg der A&M, Handwerksbetriebe erfolgreich durch die digitale Transformation zu begleiten. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht eine neue Schnittstelle, die es ermöglicht, Kontakte aus dem A&M-System direkt in HERO-Projekte zu überführen. Diese Integration soll eine nahtlose Übertragung von Kundendaten und Projektdetails ganz ohne manuelle Eingaben ermöglichen. Dadurch können Handwerksbetriebe ihre Arbeitsabläufe optimieren und ihre Effizienz steigern - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in der digitalen Welt."Unsere Zusammenarbeit mit HERO Software ist ein weiterer wichtiger Schritt, um Handwerksbetrieben den Übergang in die digitale Zukunft zu erleichtern. Wir sind davon überzeugt, dass die neue Schnittstelle den Arbeitsalltag der Handwerker erleichtert und ihnen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft. Die nahtlose Integration von Kontaktdaten und Projektdetails in die HERO-Software ermöglicht es unseren Kunden, ihre Prozesse noch schneller und einfacher zu gestalten, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: ihre Kunden und Projekte. Die Kooperation unterstreicht unsere gemeinsame Mission, Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung und Prozessoptimierung zu unterstützen", so Alexander Thieme.Weitere Informationen zur A&M finden Sie hier: https://www.am-beratung.de/Pressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHhttps://www.am-beratung.deAlexander Thieme & Marvin FlencheE-Mail: kontakt@am-beratung.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/5944000