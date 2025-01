Siemens Energy (SE) verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 eine starke Trendwende und übertraf dabei wesentliche Erwartungen. Das Unternehmen verzeichnete ein deutliches Wachstum bei Auftragseingängen und Umsatz, angetrieben durch eine starke Performance in allen Segmenten. Die Profitabilität verbesserte sich erheblich und wurde nach einem deutlichen Verlust im Vorjahr wieder positiv, unterstützt durch geringere Verluste bei Siemens Gamesa. Auch der Free Cashflow stieg signifikant an. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert SE ein stetiges Umsatzwachstum sowie eine Verbesserung der Gewinnmargen und verfolgt ehrgeizige mittelfristige Ziele für das Geschäftsjahr 2028. Nach einem Anstieg des Aktienkurses um mehr als 300 % im vergangenen Jahr, der die starke Performance widerspiegelt, halten die Analysten von mwb research an ihren zuvor angehobenen Schätzungen mit einem unveränderten Kursziel von 45,00 EUR basierend auf dem DCF-Modell fest. Allerdings stufen die Analysten ihre Bewertung von HALTEN auf VERKAUFEN herab, da sie der Meinung sind, dass die Erwartungen angesichts des anhaltenden Kursanstiegs nun mehr als eingepreist sind. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG