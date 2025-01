So bescheiden das Jahr 2024 für ASML und Infineon auch endete, so furios begann das neue. Die beiden Chipwerte brannten am gestrigen Montag (06. Januar) ein Kursfeuerwerk ab. Die Ankündigung von Microsoft, milliardenschwere Investitionen in Rechenzentrum vornehmen zu wollen, riss die Chipwerte weltweit aus ihrem "Tiefschlaf". Das Thema (und Kurstreiber) KI ist zurück. ASML und Infineon profitierten, wie zahlreiche andere Chipaktien auch.ASML ...

