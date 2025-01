Eigentlich wollte Mike Johns so schnell wie möglich zum Flughafen kommen, als er in ein fahrerloses Taxi von Waymo stieg. Doch das autonom fahrende Auto machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Sich ein Taxi zu nehmen, ist in vielen Fällen ein probates Mittel, um schnell zum Flughafen zu kommen. Anders sieht das offenbar aus, wenn das Auto autonom unterwegs ist, also kein:e Fahrer:in am Steuer sitzt. Waymo-Robotaxi dreht Kreise Einem US-Amerikaner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...