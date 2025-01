Berlin (ots) -"Unabhängig von einer Auszeichnung war der Bewerbungsprozess für uns alle eine große Wertschätzung und ein großer Lohn", erinnert sich Cornelia Georgi, Leiterin der Kita Regenborgen aus Ortrand und Preisträgerin des Deutschen Kita-Preises 2024. Ab heute geht es in die nächste Runde: Kitas und lokale Bündnisse können sich wieder um die renommierte Auszeichnung bewerben. Das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) rufen gemeinsam mit weiteren Partner*innen Kitas und lokale Bündnisse bundesweit dazu auf, sich beim Deutschen Kita-Preis 2025 zu bewerben.Mitmachen lohnt sichUnter www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung können Kitas und lokale Bündnisse bis zum 7. März ihre Bewerbung einreichen. Dafür müssen sie allgemeine Fragen zu ihrer Motivation, Arbeit und Einrichtung bzw. Bündnis beantworten. Der Deutsche Kita-Preis wird in zwei Kategorien verliehen: "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres". In letzterer zeichnen die Initiatoren Kooperationen mehrerer Partner*innen aus, die sich gemeinsam mit Kitas, Familienzentren oder Tageseltern für gute frühe Bildung in ihrer Region stark machen. Die Erstplatzierten in beiden Kategorien erhalten jeweils 25.000 Euro, die Zweitplatzierten 15.000 Euro und die Drittplatzierten 10.000 Euro. Ein Anerkennungspreis in Höhe von 1.000 Euro geht jeweils an alle anderen Finalist*innen. Insgesamt ist die Auszeichnung mit 110.000 Euro dotiert. Auch in diesem Jahr wieder dabei: der Zusatzpreis "Attraktivität der Arbeit", gefördert durch den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) im Wert von 4.000 Euro sowie der ELTERN-Sonderpreis - ein Publikumspreis mit Bücherpaketen für Ein- bis Sechsjährige. Die Auswahl der Preisträger*innen erfolgt durch eine Fachjury bestehend aus Expert*innen, die verschiedene Blickwinkel einnehmen, u.a. der Wissenschaft, Praxis oder Wirtschaft. Dabei werden insbesondere herausragende Qualität in der frühen Bildung, die Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern sowie die Zusammenarbeit mit Akteur*innen vor Ort bewertet. Die feierliche Preisverleihung findet Ende November 2025 in Berlin statt.Kitas und Bündnisse für den Deutschen Kita-Preis 2025 empfehlen und danke sagenBürger*innen, Eltern und Politiker*innen können sich ebenfalls engagieren. Wer eine herausragende Kita oder eine lokale Initiative kennt, kann sie unter www.deutscher-kita-preis.de/zur-empfehlung vorschlagen. Das Team des Deutschen Kita-Preises kontaktiert diese im Anschluss persönlich. Jede Empfehlung ist ein Zeichen der Wertschätzung für die geleistete Arbeit.Informationen und Fragen rund um den Deutschen Kita-PreisFragen zum Bewerbungsverfahren werden unter www.deutscher-kita-preis.de/faq beantwortet. Zudem steht das Team des Deutschen Kita-Preises unter kontakt@deutscher-kita-preis.de oder unter 030 25 76 76 25 (dienstags 14 - 16 Uhr und mittwochs 10 - 12 Uhr) für Fragen telefonisch zur Verfügung.Am 21. Januar sind alle Interessierten zu einer digitalen Infoveranstaltung eingeladen. In dem Termin werden die Auszeichnung und das Bewerbungsverfahren vorgestellt und es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Weitere Informationen und den Link zur Teilnahme gibt es unter www.deutscher-kita-preis.de.Pressekontakt:Viktoria SiegelProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbHTel.: 030 25 76 76 892E-Mail: viktoria.siegel@dkjs.deOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114440/5944066